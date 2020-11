Fútbol/Champions.- Previa del FC Barcelona - Dinamo de Kiev

El Barça busca el pleno ante un contagiado Dinamo



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este miércoles a un mermado Dinamo de Kiev en el Camp Nou (21.00 horas), en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la intención de seguir en el pleno de triunfos y de lograrlo ahora, si bien un positivo más de coronavirus en los ucranianos podría aplazar el choque.



Viene el Barça de ganar a Ferencváros y Juventus, y busca un tercer triunfo consecutivo que encarrile el pase. Pero, la actualidad de la pandemia y los nueve contagiados en el primer equipo del Dinamo, mandan. Los ucranianos esperan que los test del martes, en la previa al choque, no les obliguen a irse para casa sin jugar.



De momento, el Dinamo de Kiev tiene nueve casos de coronavirus entre los jugadores de su primera plantilla. Ello, sumado a otras bajas como la del capitán Serhiy Sydorchuk, lo que deja a los de Mircea Lucescu en cuadro; con sólo 13 jugadores de la primera plantilla. Sólo un positivo más de última hora, podría truncar los planes.



Si sigue adelante el partido, como debería ser, el Barça sabe que no debe confiarse. Avisó Ronald Koeman en la previa de que el Real Madrid cayó ante un Shakhtar Donetsk, compatriotas del Dinamo, que también llegaban con muchas bajas. Además, el premio es bonito; rozar el pase a las eliminatorias.



Koeman recupera a Piqué, que sancionado no pudo jugar contra la Juventus en Turín (0-2), pero pierde por lesión a Ronald Araujo, por lo que sigue teniendo únicamente a dos centrales puros. Peor lo tiene, eso sí, Lucescu en el Dinamo: de los nueve positivos, dos son los porteros habituales y dos son defensas, con cuatro bajas en total en la línea defensiva.



La duda, en positivo, para el Barça podría ser el regreso al equipo del guardameta Marc-André Ter Stegen, que entrena hace unos días con el equipo y está a la espera de recibir el alta médica. No llegarán, seguro, ni Umtiti ni Coutinho.



En el Dinamo, para empezar, la portería la defenderá el joven del filial Ruslan Neshcheret, que se estrenó ya en la competición doméstica, y debutará en la 'Champions'. La defensa, muy mermada, dará paso a un centro del campo y una delantera que sí tendrá piezas más conocidas y habituales en los 'onces' del técnico rumano.



PRECEDENTES DE GLORIAS Y PENAS



El Dinamo de Kiev no es un cualquiera en Barcelona. Uno de los históricos del país ucraniano ha jugado en seis ocasiones ante los blaugranas y ha sido capaz de ganar tres de esos pulsos directos, incluso de asaltar el Camp Nou.



Fue en 1997, en fase de grupos, cuando el Dinamo de Andriy Shevchenko, que anotó un 'hat-trick', asaltó el feudo blaugrana (0-4). Pero también hay gloria. En 1993, en la vuelta de primera ronda de la Copa de Europa, el Barça de Ronald Koeman y Pep Guardiola brillaron para ganar 4-1 y remontar el 3-1 adverso de la ida. Fue, dicen, uno de los mejores partidos del 'Dream Team' de Johan Cruyff.



En el presente, la casa de apuestas Betfair da como claro favorito al Barça para este duelo marcado por el coronavirus. De hecho, el triunfo culé se paga a 1,07 euros por euro apostado, la cuota del empate es 12.0 y, el triunfo ucraniano, se paga a 25 euros por cada euro jugado.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Pedri, Messi, Fati; y Griezmann.



DINAMO DE KIEV: Neshcheret; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Syrota; Shepeliev, Andriyevskiy; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; y Supryaha.



--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.