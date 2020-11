Fútbol/Champions.- Pedri: "No pensaba que iba a tener tantos minutos"

"Lo vivo con normalidad, trabajo para mejorar y crecer con los mejores"



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Pedri ha reconocido que no se esperaba tener tanto protagonismo en el primer equipo blaugrana cuando, el pasado verano, fichó por la entidad procedente de la UD Las Palmas y, a sus 17 años, asegura vivirlo con "normalidad" y consciente de que debe "mejorar y aprender" de sus compañeros.



"Llegaba de Las Palmas, un equipo de Segunda, tenía la intención de quedarme con trabajo y esfuerzo pero no pensaba que iba a tener tantos minutos. Estoy contento y trabajaré para seguir teniendo los máximos minutos posibles", aseguró en rueda de prensa.



Además, vive lo que le sucede "con normalidad". "Tengo que ser yo mismo y seguir trabajando, que soy joven para mejorar y seguir creciendo con los mejores, que están aquí. Lo llevo bien, con normalidad, que es siempre lo que me ha inculcado mi familia", se sinceró.



De sus compañeros ha recibido un consejo común; trabajar. "Ellos ya lo vivieron y saben lo que es, y es tener los pies en el suelo y trabajar como el que más", señaló en este sentido.



Y, para seguir sumando minutos, juega a su favor el ser polivalente. "Es bueno jugar en varias posiciones y ayudar donde se pueda, pero donde estoy más a gusto y genero más peligro es de mediapunta. Pero puedo jugar en varias posiciones, aportar al equipo lo máximo posible y trabajo para ello", argumentó.



Preguntado por Leo Messi, aseguró que les ayuda "de muchas formas". "En el campo, ayuda con los consejos que da. Tenemos que disfrutar de Messi, que decida lo que tenga que hacer y nosotros no meternos en eso. Tenemos que disfrutar de él y aprender, sobre todo", comentó de cara al incierto futuro del '10' en Barcelona.



"Cuando un niño cumple un sueño, se siente muy feliz y no se lo cree. Esa es la sensación que tuve y tengo, me encantó lo que pude vivir en el debut", comentó sobre qué sintió al debutar en la Liga de Campeones.



Una 'Champions' en la que se miden este miércoles al Dinamo de Kiev, que tiene hasta diez bajas, nueve de ellas por coronavirus. "Tenemos que afrontar el partido como uno más, y de cara a puerta mejorar y acabar las jugadas con gol y ganar los 3 puntos para asegurar la clasificación", aseguró.