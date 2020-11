Fútbol/Champions.- De Pena (Dinamo Kiev): "Esperamos a los tests a poder jugar"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El jugador del Dinamo de Kiev Carlos de Pena ha detallado que son nueve los casos de coronavirus en la primera plantilla del equipo ucraniano, con una décima baja por sanción, y ha asegurado que esperan a los tests de este martes para saber si podrán jugar el miércoles contra el FC Barcelona en la Liga de Campeones.



"La situación no es la ideal, somos conscientes. Tuvimos muchos casos en estos días, estamos a la espera de los tests de mañana. Tenemos muchas ganas de jugar, es un partido muy lindo y esperamos que se pueda jugar con normalidad", apuntó en 'El Partidazo' de la Cadena Cope.



El uruguayo aseguró que los desplazados a Barcelona están bien, aunque podría haber algún caso positivo asintomático. "Por suerte, los que estamos aquí estamos en buenas condiciones, pero la mayoría son asintomáticos y es muy difícil saber si uno lo tiene, o no", reconoció.



En total son nueve jugadores que han dado positivo en coronavirus, tres casos previos y los seis anunciados este lunes por el Dinamo. Además, el capitán Serhiy Sydorchuk está suspendido por haber visto tarjeta roja en la anterior jornada.



"En muchas partes del mundo, la gente no respeta mucho al virus. Nosotros sí, lo respetamos al máximo por nosotros y por el resto. Pero, como país, las cosas en Ucrania no se están haciendo bien", señaló el jugador.