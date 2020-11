Fútbol.- Ryan Giggs, detenido por presunta violencia de género

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de Gales y leyenda del Manchester United, Ryan Giggs, fue detenido el pasado domingo bajo acusación de violencia de género por agredir presuntamente a su pareja, unos hechos que niega después de haber sido puesto en libertad bajo fianza.



Según explica la BBC, los hechos sucedieron el pasado domingo, cuando la policía del Gran Manchester recibió un aviso de un alternado en una vivienda en Worsley, Salford, poco después de las 22.00 hora local.



Tras personarse en el domicilio y comprobar que había "una mujer de unos 30 años" con "heridas leves", aunque "no requirió ningún tratamiento", los agentes detuvieron "a un hombre de 46 años" bajo sospecha de violencia de género, que fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de más investigaciones.



El exjugador galés, que disputó 24 temporadas y 963 partidos con los 'red devils', negó todos los hechos a través de un comunicado publicado en su nombre. "El señor Giggs niega todas las acusaciones de agresión vertidas sobre él. Está cooperando con la policía y continuará ayudándole con sus investigaciones en curso", explicó.



Este martes, Giggs debería haber comparecido en rueda de prensa para ofrecer la lista de convocados para los próximos partidos internacionales del combinado galés, los duelos de Liga de Naciones ante la República de Irlanda y Finlandia, pero la conferencia fue suspendida.



Mientras, la Asociación de Fútbol de Gales (FAW) no quiso valorar los hechos acaecidos. "La FAW tiene conocimiento de un presunto incidente que involucró al seleccionador del equipo nacional, Ryan Giggs. La FAW no hará más comentarios en este momento", señaló en un comunicado.