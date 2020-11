Fútbol.-El Atlético se queda a medias en Moscú

03/11/2020 El Atlético se queda a medias en Moscú. El VAR y la falta de acierto frenan a los rojiblancos frente al Lokomotiv DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID



El VAR y la falta de acierto frenan a los rojiblancos frente al Lokomotiv



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid hizo uno de sus mejores partidos de la temporada pero no pudo ganar al Lokomotiv de Moscú (1-1) en la tercera jornada de la Liga de Campeones, después de que el VAR castigase a los rojiblancos con un penalti del 'nuevo fútbol', de esos que no ve el árbitro y sí la tecnología, pese a la sensacional actuación de Joao Félix.



Los pupilos de Diego Pablo Simeone seguirán siendo segundos de grupos, pero se quedaron con las ganas de haber logrado una victoria que les hubiese acercado a octavos. No pudo ser pese a los méritos de los colchoneros en su visita a un RZD Arena de Moscú con público, algo más de 8.000 aficionados en un estadio de 27.000 por la pandemia del coronavirus.



El Atleti fue mejor en todas las facetas y dominó de principio a fin. Joao Félix dio continuidad a su estado de forma y firmó una actuación digna del precio que se pagó por él. Correa también estuvo a un buen nivel, siendo la aguja que enhebra el último pase para Luis Suárez, que no acertó con la meta moscovita pese a los múltiples intentos.



Saúl, que estaba de vuelta tras cinco partidos de ausencia, fue el primero en avisar con un latigazo que se fue desviado, un minuto antes de que Giménez inaugurase el marcador con un cabezazo sensacional en la salida de un córner. Héctor Herrera la puso con música al área de castigo y el central uruguayo no lo dudó para poner el 0-1.



El Lokomotiv no había dado señales de vida hasta ese momento y sólo una jugada después al gol de los españoles, el VAR apareció por sorpresa cuando nadie lo reclamó. Un envío de Smolov dio sin querer en la mano de Herrera en su intento por despejar, el árbitro no señaló absolutamente nada, pero el vídeo le dio el chivatazo. Al ver la imagen señaló pena máxima.



Miranchuk, el mejor de los ferroviarios, no falló desde los once metros y ahí terminó toda la producción de los rusos, que sufrieron un larguerazo de Correa y un mano a mano de Luis Suárez en el cuarto de hora final antes del descanso. El triunfo rojiblanco parecía más que evidente, pero en la segunda parte tampoco llegó.



Los de Marko Nikolic, séptimos en la Premier League rusa, se pertrecharon sobre su área y salieron a la contra para intimidar a Oblak sin gran convencimiento. Fue entonces cuando Joao Félix se echó el equipo a la espalda y comenzó a liderar todas las ofensivas. El luso asistió a Suárez en una jugada 'maradoniana' y el charrúa remató con confianza, pero el meta local se encontró el balón con fortuna.



A JOAO FÉLIX SÓLO LE FALTÓ EL GOL



Entre tanto, Vitolo tuvo que ser sustituido por lesión cuando no llevaba ni diez minutos sobre el terreno de juego. El Atlético se colocó con orden y también se armó en la medular con la presencia de Koke. El partido era más que notable de los madrileños, que siguieron agarrados a un brillante Joao Félix.



El joven luso lo volvió a intentar con un derechazo al borde de la hora y Suárez no resistió hasta el final y también lo intentó con una volea picada a diez minutos para el 90. El gol no llegó, pese a todos los méritos realizados, y el empate fue un premio menor para un Atlético que seguirá dependiendo de sí mismo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LOKOMOTIV MOSCÚ, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



LOKOMOTIV MOSCÚ: Guilherme; Zhivoglyadov, Murilo, Rajkovic, Rybus; Ignatyev, Kulikov, Krychowiak, A.Miranchuk (Rybchinskii, min.89); Smolov (Zhemaletdinov, min.64) y Ze Luis.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente (Vitolo, min.69 (Torreira, min.77)), Herrera, Saúl (Koke, min.46), Correa (Lemar, min.69); Joao Felix y Luis Suárez.



--GOLES:



0 - 1, min.18, Giménez.



1 - 1, min.25, A.Miranchuk, de penalti.



--ÁRBITRO: Benoît Bastien (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Luis Suárez (min.23), Saúl (min.44) y Lodi (min.49) en el Atlético de Madrid; y a Murilo (min.29), Krychowiak (min.52), Rajkovic (min.54), Zhemaletdinov (min.70) y Ignatiev (min.83) en el Lokomotiv.



--ESTADIO: RZD Arena. 8.000 espectadores.