Fiscales mexicanos no logran arrestar a exsecretario de Hacienda

(Bloomberg) -- Fiscales mexicanos han perseguido sin éxito a un exsecretario de Hacienda y alto asesor del expresidente Enrique Peña Nieto, en su amplia investigación de corrupción relacionada con acusaciones de soborno y financiamiento ilegal de campañas, dijo el martes el presidente del país.

Un juez rechazó una solicitud de la Fiscalía General de una orden de arresto para Luis Videgaray, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. López Obrador estaba respondiendo a la pregunta de un periodista sobre un artículo en el diario Reforma, según el cual fiscales federales estatales solicitaron una orden de arresto contra Videgaray por presuntamente traicionar al país al aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Videgaray, quien también fue secretario de Relaciones Exteriores, es el miembro del gabinete más influyente de la Administración anterior que podría ser incluido en la investigación de corrupción de mayor alcance en la historia reciente de México. La investigación se amplió tras el testimonio de Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, quien fue arrestado en España y extraditado a México en julio.

Videgaray, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ha negado haber actuado mal en el pasado. La Escuela de Administración Sloan del MIT, donde Videgaray es actualmente conferencista, apoyó al exsecretario, llamándolo “un colaborador valioso”, en una carta en septiembre.

López Obrador dijo que sus fiscales eran independientes y que no conocía las acusaciones específicas contra Videgaray. También dijo que no sabía si los fiscales podrían intentar nuevamente buscar una orden judicial.

