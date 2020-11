Expertos británicos no hallan trazos de coronavirus en el metro de Londres

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 3 nov (EFE).- Expertos del Imperial College de Londres no han hallado ningún trazo de coronavirus en la red de metro y de autobuses de la capital británica, según los resultados de unas pruebas realizadas en varias estaciones y rutas difundidos este martes.

En esos tests mensuales llevados a cabo por científicos de la citada universidad británica, encargados por la empresa gestora del Transporte público Transport for London (Tfl), no se han detectado evidencias de la presencia del virus en el aire ni en áreas comunes que habitualmente tocan los pasajeros.

En esas pruebas llevadas a cabo en varias estaciones de metro y en vagones y autobuses de Londres se emplearon máquinas para analizar la calidad aérea.

Los expertos tomaron además muestras de las máquinas expendedoras de billetes, de barreras y de pasamanos.

Según recoge hoy el diario británico Evening Standard, esas pruebas fueron efectuadas en las estaciones londinenses de Waterloo y Euston y en la línea de metro Northern, así como en algunas rutas de autobús.

Lilli Matson, responsable de Sanidad, Seguridad y Medioambiente en TfL, afirmó al citado diario que "la gama de medidas en vigor que hay en la red de transporte de Londres para asegurar que es más limpio y seguro que nunca es enorme".

"Hemos estado utilizando fluidos limpiadores del estilo de los que utilizan los hospitales; hemos instalado puntos con productos para desinfectar las manos por toda la red y hemos cambiado los calendarios de limpieza para que las estaciones se limpien de manera más regular", reveló.

El pasado mes, después de que los primeros test realizados por el Imperial College no encontraran ningún trazo del virus, el responsable de Tfl, Andy Byford, urgió a los ciudadanos a volver a utilizar la red de transporte público.

Un epidemiólogo del Imperial College que no participó en esas pruebas, Roy Anderson, comentó al Evening Standard que en general "el contacto con superficies no es el mayor problema" en la transmisión de la covid-19.

"El principal problema es nuestro comportamiento como individuos y como grupos. En el exterior, la probabilidad de transmisión es mucho menor que en espacios cerrados. Estas partículas están en el aire. Eso es lo más importante", explicó.

Agregó que aunque "por supuesto" hay que prestar atención a superficies contaminadas, el virus se propaga más "inhalando gotas o microgotas".

Los resultados de esas últimas pruebas mensuales se conocen cuando quedan dos días para que Inglaterra vuelva a confinarse desde este jueves, durante cuatro semanas, ante el alarmante repunte de casos de contagio detectados.