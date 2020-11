Estudian una app para la detección precoz de brotes de infección respiratoria

Imagen facilitada por la Clínica Universitaria de Navarra. EFE

Pamplona, 3 nov (EFE).- La Clínica Universidad de Navarra ha iniciado un estudio de monitorización electrónica de la tos a través de una aplicación móvil que registra el sonido y lo convierte en espectrogramas para intentar así detectar de manera precoz brotes de infección respiratoria.

La tos es un síntoma precoz de distintas enfermedades respiratorias, no solo del coronavirus, y por eso la idea es detectar cambios en el patrón de la tos para que sirva como una forma de diagnóstico precoz de potologías como tuberculosis, neumonía o gripe, dice Juan Carlos Gabaldón, investigador de la Universidad de Navarra y coordinador del estudio.

El trabajo se realiza gracias a la aplicación móvil HyfeApp, que se ejecuta en segundo plano en el teléfono móvil y registra sonidos compatibles con episodios de tos.

La aplicación graba segmentos de audio de 0,5 segundos, por lo que "en ningún momento registra palabras completas ni conversaciones", asegura, y explica que al detectar un sonido fuerte la app lo analiza mediante un algoritmo de inteligencia artificial que le indica si el sonido corresponde o no con el de la tos.

Para ello el algoritmo crea un espectrograma que, si coincide con lo que el sistema tiene clasificado como tos, lo guarda como un registro de episodio de tos, pero solo guarda ese registro ya que "la tos no queda grabada ni siquiera en los servidores”, aclara.

Este estudio piloto, en el que colabora el Centro de Investigación del Hospital Universitario de Montreal (Canadá), va a comenzar en la Cendea de Cizur (Navarra), con una población de 3.800 habitantes, y cuyo ayuntamiento quiere ayudar a que se conozca mejor cómo afectan las enfermedades respiratorias, en especial ahora la covid-19, y cómo detectarlas lo antes posible para minimizar su expansión.

Se trata de un Ayuntamiento que, según destaca su alcalde, Rafael Ansó, está siendo "pionero a nivel nacional" no solo por este proyecto, sino también por el estudio de seroprevalencia que realizó con el Hospital Clínic de Barcelona el pasado mes de junio.

Para el investigador principal, Carlos Chaccour, HyfeApp va a permitir que cada persona pueda llevar un registro de su propia tos y los episodios que sufra y así evaluar si puede ser señal de estar incubando algún virus, una información que "en ningún caso" sustituye la asistencia médica ni diagnostica una enfermedad.

El objetivo es estudiar la utilidad de la aplicación y ver si, en el futuro, se puede integrar dentro de otras medidas de control epidemiológico, de modo que si se observan cambios en el patrón de tos en un vecindario, por ejemplo, se pueda avisar al sistema sanitario y decidir por ejemplo si se hacen hacer pruebas diagnósticas, como puede ser una PCR.