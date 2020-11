España.- Simón pide disculpas por sus comentarios sobre las enfermeras: "Di una respuesta muy incorrecta. Lo siento"

29/10/2020 El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparece en rueda de prensa en Moncloa para informar de la evolución de la pandemia, en Madrid (España), a 29 de octubre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha pedido este martes disculpas por sus comentarios sobre las enfermeras, que muchos colectivos han tachado de "inapropiados" o "sexistas".



"Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente. Di una respuesta muy incorrecta. Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que pudiera molestar. Lo siento", ha explicado este martes en rueda de prensa.



Las declaraciones de Simón se produjeron en una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".



"Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".



En su intervención de hoy, Simón ha insistido en lamentar haber realizado estos comentarios: "Lo siento casi más por mí, me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima los reflejos de frases hechas haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante. Trataré de hacerlo mejor. Trataré de no volver a cometer errores de este tipo en ningún otra ocasión".



Numerosas asociaciones y representantes políticos, entre ellos miembros del Gobierno, han criticado las palabras de Simón. Por ejemplo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado sus comentarios como "inapropiados" y "absolutamente desafortunados". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este martes los "chistes" de Simón por permitirse "hacer bromas sobre el personal sanitario" en mitad de la segunda ola de la pandemia. El PP ha denunciado las palabras de Simón ante el Observatorio de la Imagen de la Mujer.



Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha denunciado los "comentarios sexistas y denigrantes" del director del CCAES y le han reclamado unas disculpas "de forma inmediata" o recogerán firmas para pedir su reprobación parlamentaria y que el Gobierno le cese del cargo. El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, ha reclamado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que cese "de manera inmediata" a Simón por sus comentarios "totalmente ofensivos, humillantes y denigrantes hacia las mujeres enfermeras".