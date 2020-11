España.- Podemos confronta la "honradez republicana" de Azaña con los "crecientes casos de corrupción" de Juan Carlos I

01/01/1970 Foto de archivo del rey emérito don Juan Carlos I en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución de 1978, en el Congreso (Madrid/España) a 6 de diciembre de 2018. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



Unidas Podemos ha reivindicado la "honradez republicana" del que fuera presidente de la II República Manuel Azaña, al que el Congreso rinde homenaje, frente a la figura del rey emérito Juan Caros I y sus "crecientes casos de corrupción".



Además, la formación mantiene su intención de tratar que se investiguen presuntas irregularidades de la Casa Real en el Congreso, tras conocer que se la Fiscalía del Tribunal Supremo asuma una nueva investigación al rey emérito que fue iniciada por Anticorrupción sobre el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares.



Así lo han indicado en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y su compañero de bancada y secretario primero de la Mesa de la cámara, Gerardo Pisarello.



Ambos han destacado, tras la información revelada por 'eldiario.es', que su grupo parlamentario seguirá intentando que se arroje "luz" en el Congreso sobre la actividad de la Casa Real, recordando que su petición de comisión de investigación fue tumbada por la posición de los letrados de la cámara y el voto negativo de la Mesa.



En este punto, Echenique ha detallado que no comparten el criterio de aplicar el artículo de la Constitución que recoge la inviolabilidad del monarca y que esta investigación de la Fiscalía les da la razón, pues se tratarían de hechos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I.



COMPROBAR SI "LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS"



Además, Echenique ha subrayado que la disposición de la Carta Magna tiene un horizonte temporal, unido a la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que abre la opción de que el rey emérito pueda ser "punible".



Por tanto, el portavoz parlamentario ha señalado que ahora toca estar atentos a la evolución de esas diligencias y observar si se demuestra "aquella máxima que la justicia es igual para todos".



Mientras, el dirigente de En Comú Podem se ha mostrado crítico en cuanto a la aplicación del principio de inviolabilidad para rechazar sus iniciativas. "No parece razonable aplicarlo para delitos de alta corrupción", ha insistido.



Pisarello también se ha referido al homenaje que rendirá el Congreso a la figura de Azaña con motivo del 80 aniversario de su fallecimiento, que fue jefe del estado "elegido por el apoyo de la ciudadanía" y exponente de los "avances" que trajo el "republicanismo democrático de este país", frente a la figura de Juan Carlos I y sus "crecientes" casos de corrupción.



"AZAÑA VIVIÓ Y MURIÓ RECTAMENTE"



"El homenaje a Manuel Azaña nos recuerda eso. La diferencia entre austeridad y honradez republicana de un presidente que vivió rectamente y murió rectamente y los crecientes casos de corrupción que rodean a la familia real cuyo comportamiento en los últimos años, no sabemos cuántos, distan de ser ejemplares", ha remachado.



El parlamentario ha recalcado que homenajear a Azaña es también un compromiso con la "memoria democrática republicana" y la historia de este país, por lo que ninguna "pintada y amenaza" va a amedrentarles en loar su contribución.



Por tanto, lo le extraña que la "extrema derecha", en referencia a Vox, se oponga a este homenaje y no participe en un acto porque no quieren que se sepa la contribución para la nación de estas "políticas laicas y republicanas".



Mientras, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, se ha preguntado respecto a la investigación a Juan Carlos I qué más debe suceder para que el PSOE, PP, Vox y Cs "dejen de bloquear una comisión de investigación sobre la monarquía". "La ciudadanía merece explicaciones ante tanta opacidad", ha remachado.