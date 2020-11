España.- La Fiscalía del Supremo asume una nueva causa contra al rey emérito

17/06/2020 El Rey Don Juan Carlos I y la Reina Sofía POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido una nueva investigación al rey emérito que fue iniciada por Anticorrupción, que según ha adelantado elDiario.es se refiere al uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares. Por otra parte, la Inspección Fiscal ha abierto un expediente para aclarar de dónde ha procedido la filtración a dicho medio.



Se trata, según una nota hecha pública por la Fiscalía, de las diligencias de investigación 12/2019, de las que la citada nota no señala nada respecto a su contenido pero que según fuentes fiscales consultadas por Europa Press se refieren a la información publicada por elDiario, si bien añaden que ésta contiene "inexactitudes" que declinan aclarar.



Según la información del digital, las tarjetas habrían sido también utilizadas por la reina emérita, doña Sofía, y con ellas se habrían pagado viajes a Londres, además de por otros familiares que no se mencionan.



Los movimientos en las cuentas citadas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, son posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, y por ello quedarían fuera de la inviolabilidad de la que éste gozaba hasta dicha fecha. Añade que los gastos, al superar incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, podrían constituir delito fiscal.



Según la nota, este martes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual Anticorrupción deberá remitir "con efectos inmediatos" a la Fiscalía del Tribunal Supremo las Diligencias de Investigación número 12/2019 "para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos".



La Fiscalía del Tribunal Supremo ya asumió el pasado mes de junio las Diligencias de Investigación número 38/2018 iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción por posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales.



Esta investigación previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna. Al igual que en este caso, sobre los nuevos hechos investigados correspondería al Supremo iniciar un procedimiento al ser el rey emérito aforado ante este órgano.



INVESTIGAN LA FILTRACIÓN DESDE EL JUEVES



La nota de la Fiscalía General añade sobre la nueva investigación que, una vez recibido un informe de Anticorrupción sobre este asunto "y constatada la identidad de algunos de los extremos publicados con el contenido de las Diligencias de Investigación", que no mencionan en ningún momento, han tenido que incoar "diligencias de naturaleza gubernativa" para "comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes".



Es decir, se ha abierto una investigación sobre la filtración de este asunto a un medio de comunicación y los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General "a los oportunos efectos"



En cuanto a la investigación en sí del uso de tarjetas opacas por el emérito y su familia -la información de elDiario descarta que en este asunto estén involucrados los actuales reyes y sus hijas-, se encargará el mismo fiscal que estudia el caso de las comisiones ilegales, Juan Ignacio Campos, que es fiscal delegado en asuntos económicos, "para que junto con los fiscales que designe, continúen la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción.