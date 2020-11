España.- El Gobierno aprueba el rescate de Air Europa por 475 millones por su carácter "estratégico"

17/05/2020 Un avión de Air Europa remolcado por la pista en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez en el tercer día en el que entra en vigor la orden del Ministerio de Sanidad por la que todas las personas procedentes del extranjero deberán realizar una cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. Desde el pasado viernes, los equipos de Sanidad Exterior realizaran controles sanitarios en puertos y aeropuertos. En Madrid (España), a 17 de mayo de 2020. ECONOMIA Oscar J. Barroso / Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros ha dado este martes 'luz verde' al rescate público de la aerolínea Air Europa por valor de 475 millones de euros a través de dos préstamos con seis años como plazo máximo de amortización, en una operación "necesaria" debido al "carácter estratégico" de la compañía presidida por Juan José Hidalgo para la industria turística y la economía española.



La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entrará en el consejo de administración de Air Europa con dos puestos y podrá decidir sobre el nombramiento del CEO y sobre posibles regulaciones de empleo en la compañía. El Gobierno también se reserva "la capacidad para poder dar la opinión y trasladar criterios" respecto a la compraventa o alianzas de la compañía.



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha autorizado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por SEPI, la primera operación con cargo a este fondo, que supone el respaldo público temporal a la compañía aérea Air Europa.



"Air Europa presenta, a juicio del fondo de solvencia, un servicio esencial para asegurar la conectividad de España y contribuye a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos favoreciendo al conjunto de los usuarios. Todo ello le confiere el carácter estratégico que es preceptivo", explicó la ministra.



Se trata de la primera operación de este tipo que autoriza el Ejecutivo desde la aprobación de este fondo el pasado mes de agosto.Air Europa pidió este préstamo en el mes de septiembre, ante la delicada situación financiera que atraviesa como consecuencia de la caída del tráfico derivada de la crisis sanitaria. El rescate aporta 75 millones más de los solicitados en inicio, dado que en este periodo la situación ha empeorado por el desplome del tráfico aéreo.



Se trata de un respaldo público de 475 millones de euros, que se canalizan a través de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y de otro préstamo ordinario de 235 millones.



"Ambos instrumentos están incluidos en la norma que regula este fondo de solvencia", explicó la ministra, quien indicó que Air Europa dispondrá de seis años como plazo máximo para amortizar la totalidad de los préstamos recibidos.



Montero explicó que el fondo, dotado con 10.000 millones, tiene como objetivo ofrecer apoyo público temporal a compañías no financieras que estén afectadas por la pandemia y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo a nivel nacional o regional.



"En el caso de Air Europa, el impacto negativo de la pandemia es evidente debido a la drástica reducción del tráfico aéreo por la menor movilidad de los ciudadanos y también por la menor llegada de turistas. En concreto, Air Europa ha registrado una reducción de su actividad cifrada en aproximadamente un 95% en términos de vuelos en el periodo abril junio", justificó la ministra.



Montero explicó que Air Europa es la segunda aerolínea española con mayor número de vuelos para los destinos internacionales, "lo hace a 130 aeropuertos de 60 países, lo que pone de manifiesto la dimensión del impacto en el sector turístico español".



"Además, esta aerolínea es un operador significativo del 'hub' del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por su contribución a la conectividad de España especialmente con Iberoamérica, así como por la conexión con los archipiélagos canario y balear con el resto de España", explicó Montero, quien aseguró que en términos de ingresos supone el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas.



A su vez, Air Europa, la compañía solicitante de la ayuda, ha presentado el preceptivo plan de viabilidad, que cuenta con el visto bueno del consejo gestor de este fondo.



CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS.



La portavoz del Gobierno adelantó que los préstamos se ofrecerán con varias condiciones, entre las que destacó el nombramiento de dos consejeros por parte de SEPI y que el consejero delegado esté consensuado también con la sociedad pública.



"Se reserva la posibilidad de nombrar dos consejeros en el consejo de administración de Air Europa que acompañen el devenir de la compañía y por tanto para garantizar que el destino de este dinero público se emplea en la mayor eficiencia y la mejor transformación que tiene que experimentar Air Europa para adaptarse a las condiciones del entorno", explicó Montero.



EL GOBIERNO PODRÁ OPINAR SOBRE LA COMPRAVENTA DE AIR EUROPA.



La ministra también explicó que el Gobierno "se reserva una capacidad para poder dar la opinión y trasladar criterios" respecto a "la posibilidad de que se autoricen operaciones de mayor nivel en relación con la compraventa de Air Europa o en relación con las alianzas que Air Europa pueda desarrollar en este nuevo marco de configuración de las empresas del sector de la aviación después de la pandemia".



Esta ayuda podría desbloquear la compra de la aerolínea por parte de Iberia que esperaba la aprobación de este rescate para renegociar el precio de la compañía. En principio estaba pactado en 1.000 millones, pero la compañía del grupo IAG cree que ya "no vale lo mismo", según explicó Luis Gallego, consejero delegado de IAG y ex presidente de Iberia el pasado viernes, tras la presentación de los resultados trimestrales del grupo.



Gallego dijo que Iberia se sentaría a negociar de nuevo las condiciones de la operación cuando el Ejecutivo aprobase el rescate de Air Europa, que pertenece al grupo Globalia.



La ministra también explicó que la ayuda incluye otras cuestiones como que para realizar "regulaciones de empleo" en el seno de la compañía, tiene que ser autorizado por parte de la propia SEPI.



"Son condicionantes para garantizar que la operación va a permitir que la compañía pueda salir a flote después esta situación temporal, provisional provocada por la pandemia", explicó la ministra, recordando que uno de los requisitos exigido a empresas solicitantes de ayudas es que éstas sean necesarias "con motivo del agravamiento de su situación por la pandemia" y no por situaciones previas "que hacen que la empresa pueda tener mayores dificultades para que en el futuro pueda reembolsar estos fondos o pueda considerarse que no es del todo solvente".



Montero explicó que el objetivo del Gobierno para esta "compañía estratégica" es conseguir que pueda "transitar" esta situación de pandemia para poder conseguir posteriormente recuperar su plena capacidad de vuelo y todas sus conexiones internacionales.



"Se trata de una empresa solvente, estratégica, que ha presentado un plan de viabilidad que ha contado con el visto bueno del consejo rector del fondo y por tanto cumple todos los compromisos de la norma aprobada", concluyó la portavoz.