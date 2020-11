El Supremo francés decide el día 17 sobre la entrega a España de Josu Ternera

EFE/EPA/Julien de Rosa/Archivo

París, 3 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Francia decidirá el próximo 17 de noviembre sobre la entrega a España del exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que once personas fueron asesinadas, seis de ellas niños.

El Supremo examinó este martes el recurso presentado por Josu Ternera contra la decisión del Tribunal de Apelación de París, que el 8 de enero había dado el visto bueno a su entrega para que sea juzgado en España por esos hechos, por los que podría enfrentarse a una pena de entre 20 y 30 años de cárcel.

El etarra, de 69 años y en libertad condicional desde finales de julio para evitar el riesgo de contagiarse del coronavirus entre rejas, no acudió a la audiencia.

La Fiscalía descartó los dos argumentos de la defensa para invalidar ese dictamen de enero: la ausencia de un documento en el dossier judicial y el supuesto carácter político de la demanda de extradición española.

Sobre el primer punto, subrayó que ese documento sí figuraba en el dossier, como lo confirmó el juez del Supremo que hizo de ponente para presentar el caso.

Sobre el segundo, el Ministerio Público recordó que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ya dio argumentos para descartar el carácter político del procedimiento lanzado por la Audiencia Nacional de Madrid.

En particular, destacó que la inculpación por el atentado de Zaragoza se formalizó el 14 de noviembre de 2002 y que Urrutikoetxea pasó entonces a la clandestinidad.

El veterano etarra estuvo en busca y captura desde entonces y hasta su arresto en los Alpes franceses en mayo de 2019.

Su defensa alega que la justicia española lo había tenido a su disposición durante mucho tiempo y que sin embargo no puso en marcha las acusaciones en su contra, y eso pese a que el atentado había ocurrido muchos años antes.

Si el Supremo rechaza el recurso, la entrega no se producirá rápidamente ya que Josu Ternera tiene pendiente otros casos ante los tribunales franceses.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París debe pronunciarse el 18 de noviembre sobre una segunda demanda de extradición española por el asesinato en Vitoria en 1980 de un directivo de Michelin y, en caso de que le diera el visto bueno, se puede recurrir ante el Supremo.

Esa misma sala ya aceptó una euroorden para que la Audiencia Nacional de Madrid lo juzgue por la financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas", pero Urrutikoetxea presentó un recurso ante el Supremo, que lo examina este miércoles.

Además, la justicia francesa tiene abiertos dos sumarios en su contra. Para el primero está programado el juicio a finales del próximo febrero y para el segundo se han fijado unas fechas en junio, pero podría retrasarse más, ya que por problemas de forma el sumario ha vuelto a la fase de instrucción.