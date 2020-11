El Supremo de Brasil suspende definitivamente censura a película sobre Jesús gay

Vista general del edificio que alberga la Corte Suprema en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- La Corte Suprema de Brasil, en decisión de última instancia, suspendió este martes la censura que había sido impuesta por un juez de Río de Janeiro a una polémica película brasileña ofrecida en la plataforma Netflix y en la que se muestra a Jesucristo como un homosexual.

La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal, en decisión unánime de sus cuatro magistrados, confirmó una cautelar que ya había sido concedida en enero pasado por el presidente de la máxima corte, José Antonio Dias Toffoli, y que autorizó a Netflix a exhibir la película de forma provisional hasta la decisión final del tribunal.

La exhibición del filme fue prohibida en diciembre de 2019 por un juez de Río de Janeiro, que consideró procedentes las denuncias de grupos religiosos que acusaban a la producción de ofender la fe cristiana y de promover un discurso de odio contra la religión.

Pero los magistrados coincidieron con Dias Toffoli en que la medida constituye una violación a la libertad de expresión garantizada por la Constitución y que la exhibición del programa no puede ser prohibida.

Según el magistrado Gilmar Mendes, instructor del proceso en el Supremo, la prioridad de la Justicia debe ser garantizar la libertad de expresión en detrimento de la libertad religiosa.

"Por más cuestionable que pueda llegar a ser la calidad de la producción artística", la censura no es la medida adecuada, alegó Mendes, en lo que fue respaldado por todos sus colegas.

El instructor dijo, además, que la película no incita la violencia contra grupos religiosos y que se limita a una "mera crítica por medio de sátira a elementos que son apreciados por el cristianismo".

"La censura con la definición de cuál contenido puede o no ser divulgado debe limitarse a situaciones excepcionales, para que sea evitada incluso una verdadera imposición de determinada visión del mundo", afirmó.

La película cuestionada es el especial de Navidad "La primera tentación de Cristo", que el grupo brasileño de humor "Porta dos Fundos" lanzó en Netflix en diciembre del año pasado.

La producción relata en 46 minutos las peripecias de un Jesús homosexual para presentarle a la "Sagrada Familia" a su novio.

La transmisión del polémico especial trajo consecuencias como el ataque con bombas molotov que sufrió la sede de la productora del grupo humorístico en Río de Janeiro, causando daños materiales en la entrada y recepción del edificio.

El autor de este ataque fue detenido el mes pasado en Rusia, que estudia la petición de extradición hecha por Brasil.

La exhibición del filme igualmente provocó innumerables críticas de grupos evangélicos y hasta del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que llegó a calificar la producción de "basura" y a sus creadores de "personas que no representan a la sociedad brasileña".

El grupo Porta dos Fundos es conocido en todo el país por su sátira y crítica de temas delicados de la sociedad moderna.

"Porta dos Fundos" fue galardonado en noviembre de 2019 con el premio a la mejor comedia en la 47 edición de los Emmy Internacional, por su programa especial de Navidad del 2018, en el que la historia versa sobre doce apóstoles afectados por una noche de alcohol en busca de Jesucristo.