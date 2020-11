El Gobierno prevé un toque de queda nocturno en París junto al confinamiento

EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 3 nov (EFE).- El Gobierno francés avanzó este martes que prevé instaurar un toque de queda en París y "tal vez" en la región parisina a partir de las 21.00 horas (20.00 GMT) para endurecer el confinamiento ya vigente.

El Ministerio del Interior precisará esta nueva disposición a lo largo del día, indicó el portavoz gubernamental, Gabriel Attal, en la cadena BFM TV.

"Hay que aplicar todas las medidas que permitan luchar contra la epidemia y limitar los desplazamientos", apuntó.

Attal señaló que esta restricción adicional ha sido decidida tras constatar que el actual confinamiento, vigente desde el pasado 30 de octubre, no está siendo totalmente respetado.

"Aplicamos medidas difíciles para los franceses y aunque la mayoría las respetan, es insoportable para muchos que respetan las reglas ver que hay otros que no y tener la sensación de que hay una especie de laxismo", añadió.

Los prefectos (delegados gubernamentales) de otros territorios del país podrían recurrir a nuevos toques de queda "si consideran que la situación lo requiere".

El toque de queda de las 21.00 a las 06.00 horas (de las 20.00 a las 05.00 GMT) se instauró a partir del pasado 17 de octubre en un primer momento en la región de París y otras ocho áreas urbanas de Francia para evitar la escalada de contagios de COVID-19 e intentar aliviar la presión sobre los hospitales.

Una semana más tarde el Ejecutivo lo extendió a otros 38 departamentos del país, con los que hubo en total 46 millones de personas afectadas por esa medida, antes de que el confinamiento la sustituyera.

"Hay que ser capaces de aplicar medidas cortafuegos", recalcó en la emisora RTL el ministro de Sanidad, Olivier Véran, para quien la idea no es pasar sucesivamente del confinamiento al desconfinamiento.

Este lunes Francia registró 418 fallecimientos por coronavirus en los hospitales un solo día, uno de los datos más altos de esta segunda ola, que elevan el total a 37.435, y se confirmaron 52.518 nuevos casos, la cifra más alta hasta la fecha, que elevan el número de afectados desde que se inicio de la pandemia a 1,46 millones.