El Gobierno italiano ultima las nuevas limitaciones para frenar al virus

Roma, 3 nov (EFE).- El Gobierno italiano se reunirá hoy con los representantes de las regiones y provincias autónomas para acordar los últimos detalles del decreto con nuevas limitaciones para frenar el avance del coronavirus, que prevé un toque de queda nacional.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, debatirá esta cuestión en una reunión telemática a partir de las 15.30 hora local (14.30 GMT) con las regiones, los municipios y las provincias, junto a los ministros de Sanidad, Roberto Speranza, y el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, entre otras autoridades, confirmaron fuentes oficiales.

La firma del decreto se espera a última hora de este martes, aunque todo depende de las negociaciones en la redacción del texto.

Conte ha comenzado esta jornada frenética reuniéndose con los delegados de los partidos que sostienen su coalición, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, el Partido Demócrata (centroizquierda), Italia Viva (centrista) y Libres e Iguales (izquierda).

Se espera que también se reúna con el comité técnico científico que asesora al Gobierno en esta emergencia sanitaria.

El primer ministro desgranó ayer ante el Parlamento las medidas que estaban sobre la mesa, como un toque de queda a nivel nacional desde la tarde (sin aclarar la hora). Varias regiones como Lombardía o Lacio ya lo usan, pero desde las 23.00 o medianoche, respectivamente.

La región alpina de Trentino Alto Adige (norte) se ha anticipado a esta medida y anoche declaró el toque de queda a partir de las 20.00 horas hasta las cinco de la madrugada y ha aislado once ciudades, entre estas Bolzano, por el aumento de los casos de coronavirus.

A nivel nacional se cerrarán los museos, las exposiciones y los recreativos, así como los centros comerciales los fines de semana y festivos, y además se establecerá la enseñanza a distancia para los estudiantes de la educación superior (a partir de los 14 años).

El nuevo decreto establecerá hasta el 4 de diciembre tres fases de riesgo y las restricciones en el territorio dependerán del nivel de alarma que cada región presente, para no perjudicar a las zonas menos afectadas.

La viceministra de Sanidad, Sandra Zampa, avanzó que el decreto llegará "en las próximas horas" y que su objetivo es "no paralizar el país" con un confinamiento estricto, sino que la apuesta es la del "modelo alemán" basado en áreas.

El ministro de Sanidad tendrá la competencia de situar a cada región en uno de los tres niveles.

En la "zona roja" se cerrarán todos los comercios excepto los de primera necesidad -farmacias o supermercados- y quedarán abiertas la industria y los colegios. Se prevé la inclusión de las regiones que más preocupan, Lombardía, Piamonte (norte) y Calabria (sur).

Paralelamente, el Gobierno estudia un nuevo paquete de ayudas por valor de hasta 1.500 millones de euros para indemnizar a las empresas y autónomos que se vean afectados por el nuevo decreto, sumándose a otro paquete de 5.400 millones aprobado hace una semana.

Italia registra desde hace semanas un aumento preocupante de los contagios de coronavirus, que algunos días han superado los 30.000 casos, un avance que afecta especialmente de nuevo a la región de Lombardía, motor económico del país y reacia a un confinamiento.