El FBI investiga llamadas robotizadas que instaron a votantes a no salir de casa

La fiscal general de Nueva York, Letitia James (imagen), anunció una investigación sobre las llamadas telefónicas, y subrayó que "el voto es una de las piedras angulares de la democracia". EFE /EPA /JUSTIN LANE /Archivo

Nueva York, 3 nov (EFE).- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció este martes que investiga una serie de llamadas robotizadas ("robocalls") en las que supuestamente se intentó desinformar a los votantes estadounidenses en plena jornada electoral, alentándoles a quedarse en casa y "obstaculizando" su derecho al sufragio.

Según explicó a los reporteros un funcionario de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras del país, se trata de una acción que supone "intimidación del votante" y "supresión del voto", aunque recordó que "las llamadas robotizadas de esta naturaleza suceden en todas las elecciones".

Oficiales del estado de Michigan, una de las regiones clave en estas elecciones, aseguraron que votantes de la ciudad de Flint, donde se concentran ciudadanos que suelen votar al partido demócrata, también recibieron llamadas que les pedían que fueran a votar el miércoles para evitar largas colas, pese a que el último día para ejercer su derecho al voto es este martes.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, afirmó este martes que trabajará "rápidamente para acabar con la desinformación", mientras que la fiscal general del estado, Dana Nessel, apuntó que también ha recibido información de estas llamadas que instaban a no ir a votar el martes por la larga espera.

"Obviamente esto es falso y un esfuerzo por reprimir el voto", dijo Nessel en las redes sociales. "No hay largas colas y hoy es el último día para votar. No crean las mentiras", agregó.

También se han informado de este tipo de llamadas robotizadas en los estados de Kansas y Nebraska, donde los funcionarios urgieron a los ciudadanos a ignorarlas.

Mientras, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una investigación sobre las llamadas telefónicas, y subrayó que "el voto es una de las piedras angulares de la democracia".

"Los intentos de dificultar que los votantes ejerciten su derecho al sufragio son desalentadores, preocupantes e injustos", dijo en un comunicado remitido a la prensa James.

"Y lo que es más, es ilegal, y no será tolerado(...) Nuestra nación tiene un legado de elecciones libres y justas, y estas elecciones no serán distintas", aseveró.

Según cifras del Washington Post, se han hecho unas 10 millones de llamadas de este tipo por todo EE.UU. en los últimos días, aunque comenzaron en verano.

Mientras, Alex Quilici, el consejero delegado de YouMail, una empresa que monitoriza llamadas robotizadas, coincidió con las cifras del Washington Post, que señaló que su "mejor estimación es que con el tiempo, estas llamadas habrán llegado a unas 10 millones de personas".

El Post señala además que los datos ofrecidos por YouMail apuntan a que las llamadas han llegado hasta 280 de las 317 áreas de códigos telefónicos con los que cuenta EE.UU desde que comenzaran en verano.