El cambio climático está en cada papeleta de votación en EE.UU.

(Bloomberg) -- El día de las elecciones en Estados Unidos finalmente llegó. El contraste entre los candidatos presidenciales no podría ser mayor y no hay tema que lo aclare más que el cambio climático. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, lo ha calificado de “amenaza existencial”, mientras que el presidente Donald Trump ha insinuado que es “un engaño” y está sacando al país de los acuerdos climáticos de París. (EE.UU. saldrá oficialmente del acuerdo mañana, independientemente del resultado de las elecciones).

Para muchos en la comunidad ambientalista la carrera es de vida o muerte. “La salud de la economía y el destino del planeta están absolutamente en la balanza”, dijo Bracken Hendricks, exasesor climático del gobernador de Washington, Jay Inslee, quien ayudó a conformar la promesa de Biden de dirigir al país hacia una energía 100% limpia para 2035.

Una de las diferencias generales radica en el futuro de la energía. El Gobierno de Trump no ha ocultado su entusiasmo hacia los combustibles fósiles. Han defendido al combustible más sucio, el carbón (aunque sin éxito), y han utilizado dólares del Gobierno para ayudar a las industrias de petróleo y gas cuando ha sido posible. Tan solo dos ejemplos son la reducción de arrendamientos muy baratos para perforar tierras públicas durante la pandemia y la oferta de un rescate sigiloso a empresas en crisis financiera.

Por el contrario, en julio, Biden anunció un plan de US$2,2 billones para descarbonizar nuestra red para 2035 y nuestra economía para 2050, lo que es profundamente ambicioso desde cualquier punto de vista. Se ha unido a una amplia franja de demócratas centristas, jefes sindicales, activistas ambientales y magnates de la energía limpia. Mientras que Trump ha estado recortando a científicos y agencias científicas de todo el Gobierno, el exvicepresidente quiere gastar US$400.000 millones en investigación e innovación energética.

Hay algo que puede tranquilizar a los activistas ambientales, y es que las personas entienden lo que está en juego: nunca antes los votantes habían indicado tan claramente que querían que los candidatos actuaran sobre el cambio climático. Edward Maibach, director del Centro para la comunicación sobre el cambio climático de la Universidad George Mason, dice que los votantes lo entienden y que es un tema ganador. El cambio climático es un problema en todo el país de diferentes maneras.

“Mi indicador favorito de que el cambio climático está en la papeleta electoral en todo EE.UU., incluso en lugares poco probables, es que la candidata demócrata para el Senado de EE.UU. en Wyoming es una científica del clima, Merav Ben-David, y está en una carrera altamente competitiva”.

Nota Original:Election Day Is Here, and Climate Change Is on the Ballot

©2020 Bloomberg L.P.