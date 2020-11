El 75 % de los canadienses, preocupados por las elecciones en EE.UU.

EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

Toronto (Canadá), 3 nov (EFE).- Un 75 % de los canadienses están preocupados por el resultado de la elección presidencial que tiene lugar este martes en Estados Unidos, cifra que aumenta hasta el 77 % entre los estadounidenses encuestados, según una encuesta dada a conocer este martes.

La encuesta, realizada por la empresa Leger360 con entrevistas a 1.516 personas en Canadá y 1.001 en Estados Unidos, y que tiene un margen de error de entre el 2,5 y el 3,1 %, señala que la principal preocupación de los canadienses es que la elección presidencial provoque un aumento de las tensiones raciales en el país vecino que causen protestas y violencia.

De hecho, un 77 % de los canadienses encuestados teme "la posibilidad de un conflicto civil significativo, o violencia en las calles, el día de la elección o en los próximos días", según el sondeo que fue realizado entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

Además, un 72 % de los canadienses teme que ninguno de los dos candidatos, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, sea declarado el ganador de las elecciones al final de la jornada electoral, lo que podría derivar en "caos" si se necesitan varios días para declarar quién será el nuevo presidente estadounidense.

También un 72 % de los encuestados están preocupados porque Trump rechace aceptar los resultados de las elecciones si no gana la votación.

Un 68 % teme "una total descomposición del sistema político en Estados Unidos, provocando un periodo de caos social".

Finalmente, un 62 % de los canadienses están preocupados por el derrumbe de los mercados de valores tras la elección.

Entre los estadounidenses entrevistados, un 83 % teme el estallido de un conflicto civil y violencia en las calles tras la jornada electoral de hoy. Pero "sólo" un 64 % de los estadounidenses está preocupado por la posibilidad de que Trump se niegue a abandonar la Presidencia si pierde la votación.

Para los canadienses no hay duda de quién será el mejor presidente: un 80 % de los encuestados se muestra a favor de Biden mientras que el 20 % restante es partidario de Trump.

Hoy, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló que "es totalmente posible que no sepamos los resultados hasta mañana por la mañana o incluso más tarde esta semana o después. Es algo que ha pasado antes en las elecciones estadounidenses. Muchos recordamos las elecciones de 2000 cuando fueron necesarias varias semanas para determinar el ganador".