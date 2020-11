EEUU.- Trump crea una comisión para promover la "educación patriótica" en las escuelas de EEUU

03/11/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump, junto a dos estudiantes de un colegio católico de Orlando, en el estado de Florida.. En vísperas de las elecciones de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes la creación de una comisión para restaurar la "educación patriótica" en las escuelas del país y así contrarrestar el "adoctrinamiento radical" al que asegura están siendo sometidos los estudiantes estadounidenses. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SHEALAH CRAIGHEAD / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



En vísperas de las elecciones de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes la creación de una comisión para restaurar la "educación patriótica" en las escuelas del país y así contrarrestar el "adoctrinamiento radical" al que asegura están siendo sometidos los estudiantes estadounidenses.



La llamada Comisión 1776 pretende, explica la Casa Blanca, "mejorar la comprensión de la historia y los principios de la fundación de Estados Unidos entre las nuevas generaciones", pues hay "algunas versiones malinterpretadas" que buscan ofrecer la imagen de "un país sistemáticamente racista".



"Diremos la verdad en su totalidad, sin disculpas: Estados Unidos de América es la nación más justa y excepcional que jamás haya existido en la tierra", ha afirmado el presidente Trump.



Esta comisión estará formada por una veintena de personas del Departamento de Educación que serán las encargadas de elaborar los contenidos de esta "educación patriótica" frente a los "intentos de distorsionar la historia de Estados Unidos".



El presidente Trump también ha dado la orden de que las agencias federales den prioridad en materia de financiación a aquellas escuelas que apuesten por este tipo de "educación patriótica", que también podrá impartirse en museos, parques nacionales, monumentos, o cementerios.



Aunque no lo menciona, esta nueva orden ejecutiva vendría a contrarrestar el conocido como Proyecto 1619, que se ha estado impartiendo en algunas escuelas públicas del país, y a las que el presidente Trump ha amenazado con dejar de financiar mientras esta versión de la historia de Estados Unidos continuara impartiéndose en las aulas de estos centros.



El Proyecto 1619 es una iniciativa de la periodista del 'The New York Times' Nikole Hannah-Jones, en la que se cuestiona algunos de los principios fundacionales del país, como la idea de libertad, al considerar que el comercio de esclavos resultó fundamental en la creación y el desarrollo de Estados Unidos como nación.



Esta iniciativa, que comenzó en agosto de 2019 con motivo del 400 aniversario del comienzo de la esclavitud en Estados Unidos, adquirió mayor significado después de la ola de protestas por la violencia racial que ha sacudido el país en los últimos meses, tras la muerte de varios ciudadanos afroamericanos a manos de agentes de policía blancos, y que ha supuesto uno de los principales temas de discusión en la arena política de cara a las presidenciales de este martes.



Los grupos conservadores han criticado el Proyecto 1619 al considerar que pretende rescribir la historia desde una "perspectiva de izquierdas", pues el texto asegura que el objetivo de la independencia de Estados Unidos, más allá de buscar una desvinculación con las ataduras coloniales británicas, se sustentaba en el mantenimiento de la esclavitud como principal motor económico.