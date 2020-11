EEUU.- Obama alaba la profesionalidad de Biden y pide el voto para los demócratas: "Me hizo mejor presidente"

03/11/2020 El expresidente Barack Obama junto a Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL @JOEBIDEN



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha alabado este martes la profesionalidad del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, cuando era su 'número dos' y ha asegurado que hacía de él un "mejor presidente".



En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Obama ha recordado que "durante ocho años", Biden era "el último en abandonar la sala cuando tenía que enfrentarse a una decisión difícil".



Así ha transmitido su apoyo al exvicepresidente y ha pedido el voto para los demócratas en el marco de las elecciones que se celebran este martes en el país norteamericano. "Me hizo un mejor presidente. Y hoy tenemos la oportunidad de elegir a Joe y Kamala (Harris) para hacer que nuestro país vuelva a ser mejor", ha señalado.



No obstante, ha admitido que no será una tarea sencilla, por lo que ha subrayado que "es necesario el apoyo de cada uno de nosotros". Biden, por su parte, ha recordado que en 2008 y 2012, el pueblo estadounidense "depositó su confianza en él para ayudar a liderar el país junto a Barack Obama".



En este sentido, ha "vuelto a pedir esa misma confianza", esta vez para sí mismo y Kamala, la candidata a la Vicepresidencia. "Prometo que no os defraudaremos", ha aseverado.



Kamala, por su parte, ha manifestado que "nuestros hijos y nietos nos preguntarán qué hicimos en un día como hoy". "Quiero ser capaz de decirles que hicimos todo lo que pudimos para luchar por nuestro país y su futuro", ha subrayado.