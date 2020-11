EEUU.- Las plegarias a favor de Kamala Harris llegan a India, país de origen de su madre

NUEVA DELHI, 3 (DPA/EP)



Vecinos de la localidad de Thulasendrapuram, situada en el sur de India y lugar de nacimiento del abuelo de la senadora estadounidense Kamala Harris, han participado en una plegaria conjunta para pedir que salga vencedora de las elecciones de este martes, en las que concurre como candidata a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata.



De padre jamaicano y madre india, Harris aspira a romper moldes en la política de Estados Unidos y decenas de personas se han concentrado este martes para pedir por ella en el templo de Dharmasastha, en la localidad donde nació su abuelo P.V. Gopalan, diplomático de profesión.



Unas 200 personas han hecho cola para realizar ofrendas a la deidad Aiyanar para que interceda en favor de Harris, ha asegurado el administrador del templo, S.V. Ramanan, en declaraciones a la agencia de noticias DPA. También se ha vertido leche sobre el ídolo y coreado mantras, entre otras ceremonias.



"Los lugareños están buscando la intervención divina y creen que Kamala saldrá elegida", ha dicho Ramanan. De ser cierto, sería la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia de Estados Unidos, después de que en 2016 la exsecretaria de Estado Hillary Clinton no pudiese romper el 'techo de cristal' y llegar a la Casa Blanca.



Aunque Harris nunca ha visitado Thulasendrapuram, en la zona esperan que la senadora lo haga si logra la victoria junto a Biden.



Una tía de Harris que vive en Chennai, Sarala Gopalan, ha explicado a la cadena NDTV que el dios al que está dedicado el templo de Thulasendrapuram es también el venerado de su familia y que suelen acudir a él en ocasiones especiales. En esta ocasión, sin embargo, no han podido hacerlo por las restricciones adoptadas para contener la pandemia de coronavirus.



Otro tío de Harris, Gopalan Balachandran, un académico que vive en Nueva Delhi, confía en que la victoria de la aspirante demócrata pueda unir a la familia. "Nos juntaremos todos para su toma de posesión", ha declarado a DPA.



REZOS EN FAVOR DE TRUMP



Las plegarias por Kamala Harris contrastan con una reunión de un grupo conservador hindú en Nueva Delhi, donde también se han recitado mantras y realizado rituales con fuego para pedir que el candidato republicano, Donald Trump, revalide su mandato en la Casa Blanca.



"Buscamos bendiciones para una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Su triunfo no solo será una victoria para el mundo, sino también para India, ya que Estados Unidos ha sido un buen aliado para nosotros frente a China y Pakistán", ha declarado el líder de esta organización, Vishny Gupta, en declaraciones a la cadena India Today.