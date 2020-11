EEUU.- La campaña de Biden ve indicios "claros" de una victoria demócrata en las presidenciales

May 18, 2019 - Philadelphia, Pennsylvania, United States: Democratic Presidential Candidate Joe Biden had a Kickoff Campaign Rally at Eakins Oval. (William T. Wade Jr/Polaris)



La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca y exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado este martes "confiada" y ha expresado que ve indicios "claros" de una victoria para los demócratas.



El jefa de campaña Jen O'Malley Dillon ha indicado que el equipo está centrado en lo que "viene después" de los comicios y ha subrayado que Biden se encuentra en el "camino a la victoria".



Según informaciones de la cadena de televisión CNN, la campaña está transmitiendo un mensaje consistente basado en la idea de que el ganador de los comicios se conocerá esta misma noche.



Así, ha vuelto a reiterar que no necesitan ganar Florida y Pensilvania para lograr hacerse con los 270 electores necesarios. Para ellos, la victoria pasa por hacerse con Míchigan y Wisconsin, así como por Florida, Carolina del Norte o Arizona, todos ellos 'estados bisagra'.



Sin Pensilvania o Florida, los demócratas tendrían que hacerse con Míchigan, Wisconsin y al menos Arizona o Carolina del Norte. Para Dillon, no obstante, en Pensilvania están muy por delante del actual presidente, Donald Trump.



Respecto al proceso electoral, Bob Bauer, también de la campaña de Biden, ha señalado que se han registrado "problemas mínimos" con el proceso de votación en todo el país y ha hecho hincapié en que lo que importa es que "el proceso va bien".



Biden, por su parte, espera que este año "vote más gente que nunca en la historia de Estados Unidos". Desde Filadelfia, en Pensilvania, Biden se ha dirigido a una multitud.



Así, ha destacado que los votantes de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años están acudiendo en masa a votar, si bien las mujeres lo están haciendo en mayor número.



Además, ha aprovechado la ocasión para criticar a Trump. "El presidente tiene muchas cosas detrás (...) Recordemos quienes somos, maldita sea. ¡Esto es Estados Unidos!", ha manifestado.



HARRIS EXPRESA SU "FE" EN EL PUEBLO



La candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, por su parte, ha dicho tener "fe" en el pueblo estadounidense. Desde Detroit, ha insistido en "recordar a todo el mundo que los centros de votación cierran a las 20.00 horas".



En una serie de declaraciones a la prensa, ha aseverado que "el camino a la Casa Blanca y el camino que determinará quién será el próximo presidente de Estados Unidos pasará sin duda por Míchigan", uno de los llamados 'estados bisagra'.



Sobre la posibilidad de que se produzcan disturbios una vez se conozcan los resultados de los comicios, Harris ha señalado que cree que "independientemente de lo que votemos, defenderemos la integridad de la democracia y la transferencia pacífica de poder". "Hay ciertas líneas que, a pesar de a quien votes, no se cruzarán", ha remachado.