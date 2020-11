EEUU.- Casi 100 millones de estadounidenses han votado por adelantado, el 72,3% del total que lo hizo en 2016

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Casi 100 millones de estadounidenses han votado por adelantado antes de que los colegios electorales abrieran las urnas este 3 de noviembre, lo que supone el 72,3 por ciento del total que votó en los comicios de 2016, según los datos de US Election Project.



De acuerdo con su recuento, en total ya han votado más de 99,65 millones de estadounidenses, de los que 35,7 millones lo han hecho en persona por adelantado en los días previos a la jornada electoral y casi 64 millones por correo.



La pandemia de coronavirus, pero también aparentemente una mayor motivación de los ciudadanos a votar en esta cita electoral, habría provocado estos datos sin precedentes, que hacen augurar que pueda haber una participación récord en estas elecciones en un país donde son pocos los que votan. En 2016, la tasa de participación fue del 60,1 por ciento.



En algunos estados ya se ha superado la cifra de votos que se depositaron en las pasadas elecciones, como es el caso de Washington, Montana o Texas, mientras que en otros la cifra está por encima del 90 por ciento, según US Election Project.



El hecho de que casi 100 millones de votos ya hayan sido emitidos supone todo un desafío de cara al recuento, puesto que en muchos estados el voto por correo, que hay que validar primero antes de contabilizarlo, no se puede empezar a procesar hasta la jornada electoral mientras que en algunos estados se aceptan las papeletas recibidas días después del 3 de noviembre.



Además, en base a los datos de los estados que registran la afiliación del votante, se sabe que ya han votado más de 25 millones de demócratas y casi 15 millones de republicanos. Así pues, una vez que estos votos comiencen a computarse en el recuento por estados podrían dar un giro al resultado, decantando la balanza por el demócrata Joe Biden en lugar del presidente Donald Trump.