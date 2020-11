Economía.- Ackerman & Schwartz asesora el primer mercado de metales y futuros de Argentina, con sucursal en España

08/05/2018 Firma de documentos, hipoteca, ECONOMIA SOCIEDAD JUNTA DE ANDALUCÍA



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El bufete jurídico Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SPL ha asesorado en la puesta en marcha del primer mercado de metales y futuros en Argentina, bajo la sigla MMARG, cuya casa central estará radicada en la provincia argentina de Tierra del Fuego, según informó en un comunicado.



Este mercado también tendrá sus sucursales en otros países como España, Chile, Perú, Bolivia, México y Colombia; además de las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Rio Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Neuquén y La Rioja.



El 'MMARG' publicará las cotizaciones de los metales ferrosos, no ferrosos y preciosos en tiempo real, en moneda local y en dólares americanos, para toda Latinoamérica y el mundo. También publicará el Índice del Mercado de Metales de Latinoamérica y el Índice de Litio (Índice LI), que se podrán negociar con 'spot' y futuros.



La nueva bolsa ofrece operaciones de inversiones en tiempo real en rentas fijas, títulos públicos, obligaciones negociables, fideicomisos financieros valores de deudas fiduciarias, cauciones, cheques de pagos de diferidos, pagarés avalados y pases garantizados, entre otros instrumentos.



El nuevo proyecto, con el apoyo del gobernador Gustavo Melella, impulsa a la industria minera, apoyando a las fábricas de baterías de litio y de automóviles eléctricos, con publicaciones de índices, precios de metales, acciones, bonos, opciones y futuros, bajo un contrato de asesoramiento jurídico y estratégico al bufete jurídico Ackermann & Schwartz Attorneys at Law SLP.



El bufete quien los asesora desde hace varios meses será el apoyo y vínculo europeo para garantizarle a las empresas e inversores europeos la interacción y participación con este nuevo mercado de valores.



El nuevo índice MMARG está bajo la dirección de Pablo Rutigliano, quien ha fundado desde cero este nuevo proyecto, con la colaboración de diferentes actores del mercado entre los que figuran las cámaras de comercio, empresas mineras de reconocido prestigio y del sector financiero.