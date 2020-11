Dos muertos en "repugnante ataque terrorista" en el centro de Viena

SHOTLIST VIENA, AUSTRIA2 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: LIANA ANT / ESNRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIALMANDATORY ONSCREEN CREDIT: LIANA ANT 1. de gente huyendo2. Plano medio de una mujer explicando que un hombre fue atacado3. Plano medio de gente huyendo4. Plano general de una ambulancia conduciendo de reversa en una calle5. Paneo de izquierda a derecha de una ambulancia yéndose VIENA, AUSTRIA2 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano medio de policías en el lugar 7. Plano general de policías en el lugar 8. Primer plano de policías en el lugar 9. Paneo de izquierda a derecha de policías con armas pesadas VIENA, AUSTRIA3 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 10. SOUNDBITE 1 - Jimmy Eroglu, mesero en un bar (42 años, alemán, 31 seg.): "Estaba dentro y de repente unos clientes entraron y me dijeron: hay un tiroteo. Primero pensé que estaban filmando una película o que tal vez los clientes habían bebido mucho. Miré hacia afuera y escuché disparos, en medio segundo 15 a 20 disparos seguro." "Ich war drinnen plötzlich die Gäste rein stürmt und haben gesagt + nicht draußen gehen es gibt ein Schießerei+ ja probt i spass sehr all Wut da Amerikanische Film wahrscheinlich oder die Gaeste haben zu viel getrunken am Anfang ich habe wirklich gedacht, und ich habe kurz raus geschaut und ich habe Schüsse gehört sicher in half Sekunde 15 bis 20 Schüsse sicher gehört." VIENA, AUSTRIA2 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano medio de policías en el lugar 12. Plano medio de policías en el lugar 13. Plano medio de vehículos policiales14. Primer plano de policías15. Plano medio de un vehículo policial partiendo