Desconecta.- Así llama esta dueña a su perro sordo para que vuelva a casa

03/11/2020 Así llama esta dueña a su perro sordo para que vuelva a casa.



Con un perro sordo, la vía verbal no es una opción. En cambio, la comunicación debe centrarse en la comunicación no verbal y los gestos, haciendo más hincapié en desarrollar su sentido de la vista.



El ingenioso truco de la dueña de este perro sordo para conseguir que el animal regrese a casa cuando la noche ha caído es un buen ejemplo de cómo puede establecerse esta comunicación.



https://www.youtube.com/watch?v=AhAR84Id0VU



El protagonista de este vídeo se llama Joey y es un Pitbull, de año y medio, sordo, al que rescataron de un refugio de Sacramento.



Debido a su sordera, cuando Joey está fuera de la casa no se le puede llamar a gritos para que vuelva, así que su dueña pensó en una ingeniosa solución: encender y apagar las luces con un parpadeo particular que indica a Joey que ya es hora de entrar.