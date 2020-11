02/11/2020 Culura.- Así influyó Mad Max: Fury Road en Parásitos. 'Parásitos' es, sin duda, uno de los grandes fenómenos cinematográficos de los últimios años. La cinta de Bong Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, hizo historia al convertirse en el primer largometraje de habla no inglesa en obtener el Oscar a la mejor película. Una historia original que, curiosamente, tuvo una influencia que nadie esperaría: 'Mad Max: Fury Road'. CULTURA WARNER BROS/TOKYO MOVIE SHINSHA



The Criterion Collection ha lanzado una edición especial de 'Parásitos' en Estados Unidos y en los audiocomentarios, Bong ha revelado cómo influyó la aplaudida cinta de George Miller. "Nunca se detiene. Toda la información de fondo en 'Fury Road' aparece de forma espontánea y natural. La cámara siempre está en movimiento, pero todo se explica a través de la acción, eso me inspiró mucho", comenta.



Aunque sátira social de Bong es muy diferente, en todos los sentidos, al western futurista y posapocalíptico de Miller, cierto es que ambas ofrecen toda su información a través de la acción. En el caso de la cinta de Bong, va explicándose con cada gesto y movimiento tanto de la familia Park como de la familia Kim; además de contar con un excelente diseño de producción que también va revelando datos.



Otra conexión que tienen ambos títulos es que fueron considerados las mejores películas de sus respectivos años y las dos se proyectaron en Cannes. Además, las dos arrasaron en los Oscar.



Parásitos' se alzó con cuatro estatuillas (todas ellas en categorías principales); mientras que 'Mad Max: Fury Road' logró seis galardones, todos en categorías técnicas, destacando especialmente los de mejor diseño de producción y mejor montaje.