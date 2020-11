Cultura.- Lady Gaga clausura de campaña de Joe Biden: "Votad contra Donald Trump"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Joe Biden ha cerrado su campaña por todo lo alto. El candidato a la presidencia de Estados Unidos celebró un mitin de clausura en Pittsburgh el 2 de noviembre que contó con la presencia Lady Gaga. La cantante no solo actuó, sino que ofreció un reivindicativo discursos y cargó contra Donald Trump.



La estrella interpretó temas como Shallow y You And I y habló sobre su larga amistad con el político. "Conozco a Joe desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando estaba saliendo con él un día y le dije: 'Entonces, vas a presentarte para presidente, ¿verdad?'. Tuvimos una pequeña charla y lo hizo. Yo estaba como: 'Escucha, te necesitamos, porque necesitamos a alguien que nos una a todos en este momento tan importante'. Mañana quedará claro qué clase de país es este", sentenció la artista.



https://www.youtube.com/watch?v=NkS-TyO3aGc&ab_channel=JoeBiden



La celebridad también dedicó unas palabras a Donald Trump. "Ahora es vuestra oportunidad de votar en contra de Donald Trump, un hombre que cree que su fama le da el derecho de agarrar a vuestras hijas, hermanas, madres o esposas por cualquier parte de sus cuerpos. Vota por Joe. Es una buena persona", insistió.



Lady Gaga no fue la única cantante que participó en la clausura de campaña. John Legend, Patti LaBelle o Common también apoyaron a los demócratas con su música. "Algunas personas ven la mezquindad, el acoso, el egoísmo de Donald Trump y lo confunden con fuerza, con una especie de masculinidad retorcida", lamentó Legend, que participó en el evento organizado en Filadelfia.



Parece que la enemistad entre Lady Gaga y Trump viene de lejos, ya que el presidente también le dedicó unas palabras anteriormente en un mitin. "Podría contar muchas historias sobre Lady Gaga", dejó caer el republicano.