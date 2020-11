Cuba.- El Gobierno nombra un embajador 'político' en Cuba, el directivo de la OEI Ángel Martín Peccis

03/11/2020 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, Madrid (España), a 3 de noviembre de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Relevará en La Habana a Juan Fernández Trigo, que será "encargado de negocios" en Venezuela



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que nombra nuevo embajador en Cuba a Ángel Martín Peccis, un alto responsable de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura que no pertenece al Cuerpo Diplomático.



Según ha informado el Ejecutivo, Martín Peccis es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de la UNED, máster en Filosofía en la Universidad de la UNED y Doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor universitario en grado y posgrados en diferentes Universidades Latinoamericanas.



Desde 2005 hasta la actualidad ha sido el director y representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Colombia. Desde 2014 es director del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos de la OEI y desde 2018 dirie también el Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanía.



Ha sido condecorado por la Cámara de Representantes de Colombia con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, por el Senado de Colombia con la Orden del Congreso y en 2018 fue reconocido con la Orden de Boyacá, la de mayor rango en Colombia, que le fue impuesta por el expresidente Juan Manuel Santos.



CONVENIOS PARA SUPERVISAR EL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA



Como director en Colombia de la oficina de la OEI, Martín Peccis firmó convenios con el Congreso y el Senado colombianos para supervisar la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Además, presentó ante ambos, en la Mesa de Paz de la Habana, un proyecto para acompañar e implementar la reincorporación educativa de los guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP.



Martín Peccis relevará a Juan Fernández Trigo, que fue nombrado embajador en La Habana en otoño de 2018 y ahora será enviado a Caracas en sustitución de Jesús Silva. Fernández Trigo será nombrado "encargado de negocios con cartas de gabinete", un puesto de menor rango que el de embajador para reflejar el hecho de que España no reconoce el actual mandato de Nicolás Maduro porque no consideró democráticas las presidenciales de 2018.



El cese de Fernández Trigo como embajador en Cuba ha tenido que ser aprobado por el Consejo de Ministros en un real decreto pero para su nombramiento como "encargado de negocios" en Caracas basta con una orden ministerial.



Martín Peccis se convertirá en el quinto embajador 'político', es decir, no perteneciente a la Carrera Diplomática, nombrado por los Gobiernos de Pedro Sánchez. Eso sí, a diferencia de los otros cuatro, no se le conoce vinculación con el PSOE.



Se trata de los miembros de la Ejecutiva del PSOE Manuel Escudero y Andrés Perelló, nombrados respectivamente embajadores ante la OCDE y la UNESCO; el exalcalde de Lleida, Ángel Ros, embajador en Andorra y la exministra y exdiputada Carmen Montón, representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



El nombramiento de los embajadores es una competencia del Consejo de Ministros, es completamente discrecional y no está reservado a diplomáticos, a diferencia de lo que sucede con los puestos de menor nivel en las Embajadas, que se rigen por el escalafón de la Carrera.