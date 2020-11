Coronavirus.- Reino Unido registra un aumento significativo de las muertes diarias por COVID-19 y supera las 60.000

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Reino Unido ha registrado este martes un aumento significativo de los fallecidos a causa de la COVID-19 en la última jornada, 397, frente a los más de 130 registrados el día anterior, por lo que el país ya ha superado las 60.000 muertes debido a la enfermedad.



En concreto, la cifra de muertes constatadas por las autoridades sanitarias este martes ha elevado el cómputo global de víctimas mortales a causa de la enfermedad en Reino Unido hasta las 60.051.



Además, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias británicas, en las últimas 24 horas se han confirmado 20.018 nuevos positivos. Hasta el momento, Reino Unido ha registrado 1.073.882 personas contagiadas en total.



En referencia a la ocupación hospitalaria, las autoridades sanitarias de Reino Unido han puntualizado que 11.458 personas permanecen hospitalizadas debido a la COVID-19 en el país, 1.075 de ellos con respiración mecánica.



Entretanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha trasladado al Gobierno que el nuevo confinamiento del país se extenderá hasta el 2 de diciembre, haciendo hincapié en que es una fecha límite difícil para que las autoridades pongan bajo control la pandemia.



Johnson aseguró el lunes en la Cámara de los Comunes que Reino Unido no tiene "más alternativa" que decretar un nuevo confinamiento para que el país ataje la expansión de la pandemia de coronavirus.



En este confinamiento continuarán funcionando los colegios, institutos y universidades, mientras que los sectores que no pueden teletrabajar, como construcción o industria podrán seguir manteniendo su actividad, según anunció el sábado Johnson.



Los pubs, bares y restaurantes deberán cerrar, aunque podrán ofrecer productos para llevar o a domicilio. Los comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento también permanecerán cerrados.



De forma paralela, admitiendo que el sistema actual de rastreo del sistema nacional de salud británico no es suficiente, Johnson ha anunciado una operación para realizar pruebas masivas que comenzará en Liverpool, según ha informado el diario 'The Guardian'.



"Una vez más les pedimos a todos que se queden en casa para proteger al sistema nacional de salud", ha señalado el 'premier' británico, que ha asegurado que las medidas son "vitales" para "suprimir el virus".