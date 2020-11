Coronavirus.- El ministro Pazuello continuará ingresado en un hospital de las FFAA tras sufrir deshidratación

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Brasil, el general Eduardo Pazuello, continuará ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia en el que ingresó hace dos días, tras haber estado anteriormente bajo observación en otro centro hospitalario al presentar fiebre y deshidratación, poco más de una semana después de haber dado positivo por coronavirus.



"Pazuello está bien, pero continuará bajo observación del equipo médico", ha informado el Ministerio de Salud a través de un comunicado, en el que se confía que el general pueda ser dado de alta "brevemente", después de que "ya no presente cuadro de deshidratación y no se hayan producido nuevas alteraciones".



El tercer ministro de Salud de Brasil desde que estalló la crisis sanitaria el pasado mes de marzo contrajo la enfermedad del nuevo coronavirus el 21 de octubre y desde entonces había estado pasando la cuarentena en un hotel militar en Brasilia, desde donde incluso participó junto con el presidente, Jair Bolsonaro, en una de sus intervenciones a través de sus redes sociales.



El viernes Pazuello se vio obligado a ser ingresado en un centro hospitalario de la capital después de presentar un cuadro clínico que incluía deshidratación, fiebre y dolores de cabeza.



En paralelo, el Ministerio de Salud ha informado este lunes de otras 179 muertes por coronavirus, por lo que son ya 160.253 las víctimas mortales causada por la pandemia en el país brasileño desde el pasado mes de marzo, cuando se diagnosticó el primero de los casos en Sao Paulo.



El número de casos acumulados es 5.554.206, después de los más de 9.000 registrados en las últimas 24 horas, según las autoridades sanitarias.



Por otro lado, el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, ha insistido nuevamente en la necesidad de que el Legislativo colabore con el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo en relación al uso obligatorio de la vacuna, después de que desde el Gobierno, incluido el presidente Bolsonaro, se descartase su obligatoriedad, lo que ha animado al Tribunal Supremo a no descartar la posibilidad de "judicializar" el proceso.



"Creo que sería bueno que los poderes Ejecutivo y Legislativo alcancen un acuerdo sobre este tema, para que no quede en manos del Poder Judicial y luego estemos reclamando que fueron ellos quienes lo solucionaron", ha dicho Maia este lunes para el diario 'Valor'.



Si bien Maia no se ha pronunciado al respecto de la obligatoriedad de la vacuna, sí ha hablado de crear medidas con las que presionar a aquellas personas que se nieguen a someterse en el proceso de vacunación, como restringiéndoles o negándoles el acceso al algunos servicios públicos.