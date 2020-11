C.Marfil.- La UE avisa de la "fractura" en Costa de Marfil por la falta de consenso sobre el proceso electoral

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha señalado este martes que "toma nota" del resultado provisional en las elecciones presidenciales en Costa de Marfil, aunque ha avisado de la "fractura" en el país ante la falta de consenso sobre el proceso electoral.



"La ausencia de consenso sobre el marco electoral ha fracturado al país. Muchos marfileños acudieron a las urnas, pero muchos otros no, ya sea por elección o porque se lo han impedido la violencia y los bloqueos", ha lamentado la oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado en el que ha apuntado, además, que la participación ha sido muy dispar en las distintas regiones del país.



Según los resultados preliminares de la comisión electoral, el actual presidente, Alassane Outtara, ha obtenido un tercer mandato con el 94 por ciento de los votos, en unos comicios en los que no ha participado la oposición.



Los dos principales candidatos de la oposición, que habían llamado al boicot de la cita con las urnas y que ya han dicho que no reconocerán el resultado, apenas han recibido respaldos.



En este sentido, el bloque europeo ve con preocupación "las tensiones, provocaciones e incitaciones al odio" que han marcado el proceso electoral y que han originados disturbios con víctimas mortales. Por ello, la oficina de Borrell ha pedido que todas las partes en Costa de Marfil contribuyan al apaciguamiento del clima político con un proceso de diálogo que promueva una reconciliación nacional para "pasar página a a la violencia y división".



El de Costa de Marfil se trata del último conflicto sobre mandatos presidenciales en África, un problema que se ha vivido en otros países de la región. La oposición considera ilegales los comicios habida cuenta de que la Constitución del país solo permite dos mandatos presidenciales, que Ouattara ya habría agotado.



Sin embargo, el presidente se ha amparado en que la Carta Magna ha sido enmendada durante su mandato para poner a cero su contador.