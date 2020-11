Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Es el día de las elecciones.

Votación

Para las elecciones de hoy, las urnas abren a las 7 a.m. hora del este y la votación continúa hasta la 1 a.m., cuando cierra Alaska. Un récord 98 millones de estadounidenses ya han emitido su voto. Además de decidir si Joe Biden o el presidente, Donald Trump, liderarán el país durante los próximos cuatro años, los votantes elegirán a un número suficiente de senadores para que exista la posibilidad de que haya mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado. Los resultados se comenzarán a conocer después del cierre de la votación en los primeros estados, a las 7 p.m. hora del este, pero podría pasar algún tiempo antes de que se declare al ganador.

Virus

Uno de los principales problemas es el manejo de la pandemia por parte de Trump. Las últimas cifras muestran que el resurgimiento del covid es particularmente pronunciado en estados decisivos y entre los grupos demográficos clave. El número promedio de casos en siete días registran récords en Iowa y Michigan, mientras que Wisconsin registró la semana pasada el tercer mayor número de casos per cápita de Estados Unidos. En tanto, grandes áreas de Europa están en cuarentena o preparándose para tomar medidas más duras para combatir la propagación del virus.

Redes sociales

Las populares plataformas de redes sociales volverán a estar bajo escrutinio a medida que se extiendan los rumores sobre los resultados y los patrones de votación de hoy. Twitter Inc. y Facebook Inc. anunciaron medidas para detener el flujo de informes de victoria no confirmados mientras los usuarios esperan los resultados oficiales, que podrían demorar días en algunos estados. Algunas organizaciones políticas ya se han alejado de las redes sociales más grandes y están dirigiendo sus mensajes a través de textos y transmisiones en vivo, que tienen niveles mucho más bajos de control y transparencia.

Mercados al alza

Los indicadores de todo el mundo están aumentando mientras los inversionistas apuestan por el resultado de la votación. El índice MSCI Asia-Pacific exceptuando a Japón subió 1,4%. Los mercados de Japón estuvieron cerrados por un feriado. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 1,6% a las 5:50 a.m., ayudado por un aumento en las acciones de los sectores de minería y banca. Los futuros del S&P 500 apuntan a otra apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,874% y el oro se mantenía sin variación.

También hoy...

Las cifras de los pedidos de fábrica y los bienes duraderos de septiembre se publican a las 10:00 a.m. Los datos de las ventas de automóviles de octubre se dan a conocer hoy. Y entre la gran cantidad de compañías que reportan resultados hoy se encuentran Ferrari NV, Emerson Electric Co. y Johnson Controls International Plc. Previamente, Saudi Aramco anunció que mantendría su dividendo sin cambios pese a informar una caída de 45% en las ganancias del tercer trimestre.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.