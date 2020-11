Carmen Borrego, protagonista del look del día con un conjunto animal print de lo más original

30/10/2020 Carmen Borrego, tras su paso por la peluquería EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Carmen Borrego es una mujer coqueta y moderna, de eso no cabe duda. Pendiente de las tendencias, aunque con un gusto de lo más personal, la hija de María Teresa Campos siempre consigue sorprendernos con sus llamativos conjuntos estampados, con los que no deja a nadie indiferente.



En esta ocasión, la colaboradora de "Viva la vida" nos ha dejado boquiabiertos con el look que ha escogido para ir a la peluquería. Un pantalón estampado animal print en tonos marrones con un ligero satinado a juego con una camiseta en la que además puede leerse, en inglés, "el amor no envidia, no alardea, no es orgulloso ni daña a los otros". Como complementos, un bolso bandolera en color dorado a juego con unas originales a la par que brillantes zapatillas deportivas.



Acompañada por su marido, José Carlos Bernal, y sin querer hacer declaraciones sobre el bajo momento anímico que atraviesa, Carmen salió de la peluquería con su rubia melena algo cardada, consiguiendo así un aspecto elegante a la par que sofisticado, lejos del pelo sin vida y sujeto por las gafas de ver, con el que entró horas antes en el centro de estética.