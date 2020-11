Carlos Ghosn se libra de demanda en Líbano por ingresar a Israel

(Bloomberg) -- El fiscal de Líbano desestimó una demanda contra Carlos Ghosn por ingresar a Israel que se presentó a principios de este año a pocos días de su llegada a Beirut.

El juez Ghassan Oueidat dijo que el poder judicial no puede procesar a Ghosn porque cometió el delito hace más de 10 años. Ghosn, quien fue arrestado por cargos de irregularidades financieras y fue sometido a juicio en Japón, escapó dramáticamente a fines de diciembre y voló a Líbano, donde es ciudadano.

Un grupo de abogados presentó una queja ante el poder judicial de Líbano alegando que las visitas de Ghosn a Israel cuando era presidente de Renault SA y más tarde Nissan Motor Co. violaron las leyes que prohibían a los ciudadanos interactuar con enemigos de Líbano. Israel y Líbano están técnicamente en estado de guerra.

Nota Original:Carlos Ghosn Is Spared a Lawsuit in Lebanon Over Entering Israel

©2020 Bloomberg L.P.