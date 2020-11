Brasil.- Juan de Dios Crespo, abogado de Neymar, dice que el deporte profesional "no puede parar" por la COVID-19

03/11/2020 El abogado Juan de Dios Crespo en una charla en el CEU Cardenal Herrera en Valencia COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA DEPORTES CEU UCH



El abogado Juan de Dios Crespo, que depositó la cláusula de 222 millones del brasileño Neymar júnior para fichar por el PSG, ha afirmado este martes en el CEU de Valencia que el deporte profesional "no puede parar" por la COVID-19, aunque haya un nuevo confinamiento en España por la pandemia.



En su conferencia en el CEU Universidad Cardenal Herrera vinculada al Título de Especialista en Gestión y Dirección Deportiva, Juan de Dios Crespo abogó dijo que, "aunque se restrinja la movilidad entre regiones o se produzca un nuevo confinamiento en España", "se harán excepciones para los deportistas profesionales, pues se trata de trabajar".



"Seguramente habrá un control mayor y corredores para el transporte, pero el deporte profesional no puede parar por la COVID. Sería un desastre para la economía y también para la población", manifestó Crespo.



Así lo ha afirmado el abogado deportivo, famoso por su actuación en el caso disciplinario de Leo Messi ante la Comisión de Apelación de la FIFA, ha participado en el ciclo de charlas vinculadas al Título de Especialista en Dirección y Gestión Deportiva del CEU con una conferencia en torno al fútbol y la COVID-19.



En su intervención, el abogado valenciano ha analizado numerosos casos jurídicos del ámbito del deporte que se han visto afectados por la crisis sanitaria, y ha advertido de que esta nueva situación provocada por la COVID-19 se multiplicará en el futuro.



"Estamos en una inopia absoluta y no sabemos dónde estamos, ni médicamente ni deportivamente ni regulatoriamente. No sabemos las reglas. Las hay, pero son cambiantes", ha asegurado.



Existe una dicotomía entre el reglamento de la FIFA en tiempos del coronavirus y las normas que cada país establezca para sus clubs deportivos en esta época, que pueden entrar en colisión. Así un club no puede imponer una rebaja del sueldo de sus jugadores porque el reglamento FIFA advierte que no lo puede hacer de forma unilateral, ha explicado.



Por otra parte, ante la advertencia que ha lanzado el FC Barcelona de hacer una suspensión de pagos, Crespo considera que no lo va a llevar a cabo, entre otras razones porque está fichando, tanto en el equipo de fútbol como en el de baloncesto, y se puede pensar "que no están tan mal", y porque "estaría muy mal visto y afectaría a su prestigio ante futuros jugadores que quisiera fichar".



DOPAJE Y JUEGOS



Una de las consecuencias de la COVID en el deporte está relacionada con el dopaje y los Juegos Olímpicos. "Supongamos que algún deportista fue condenado en el año 2018, o 2019. Es evidente que en el año 2020 no puede competir, pero ahora, con los Juegos Olímpicos de 2021, gente que está sancionada, podrá participar. Y vamos a ver mucha gente que estaba bajo sanción y que ahora sí va a poder competir en 2021", ha señalado.



El primer invitado a este ciclo de profesionales del deporte vinculado al nuevo título de Especialista en Dirección y Gestión Deportiva de la CEU UCH fue el vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, el pasado 1 de octubre, al que siguió, el 28 del mismo mes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas.