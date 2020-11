Biden: "Tengo la sensación de que vamos a ganar a lo grande mañana"

En la imagen, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden. EFE/EPA/SHAWN THEW

Filadelfia (EE.UU.), 2 nov (EFE).- El candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, cerró este lunes su campaña electoral en Pittsburgh (Pensilvania) con la certeza de que este martes se proclamará como el ganador de los comicios con una victoria "a lo grande" frente al republicano y presidente Donald Trump, que no tiene el favor de las últimas encuestas.

"No es fácil que el oeste y el este de Pensilvania se entiendan. Pero ayer los (Pittsburgh) Steelers y los (Filadelfia) Eagles (dos equipos de fútbol americano) ganaron y yo tengo la sensación de que vamos a ganar a lo grande mañana", señaló Biden en un guiño a las dos ciudades en las que simultáneamente se celebraron mítines de cierre de campaña esta noche.

Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, se cruzaron el estado literalmente de punta a punta, lo que pone en evidencia la importancia que dan los demócratas a este estado, con sus 20 votos electorales y que perdieron en 2016 por menos de un 1 %.

"Elegí el oeste de Pensilvania para mi primera parada como candidato y ahora para mi última parada antes de la noche electoral porque (este estado) representa la médula de este nación", indicó Biden en un gélida noche en un evento simultáneo entre Pittsburgh y Filadelfia, dos plazas demócratas que no serán suficientes para obtener este estado este martes si no se amplían a zonas suburbanas y a otros cinturones industriales.

"Mañana podemos poner el fin a una Presidencia que ha dejado a los estadounidenses que trabajan duro en la intemperie. Mañana podemos poner fin a una Presidencia que ha dividido a la nación y ha alimentado las llamas del odio. Mañana podemos poner fin a un Presidencia que no ha protegido a este país", aseguró Biden.

El evento contó con la presencia de la cantante Lady Gaga, mientras que en Filadelfia, Harris, estuvo acompañada por el artista John Legend.

Esta campaña quedará para la historia por haber sido la más sui generis jamás vista, con mítines a los que el público asistió dentro de sus vehículos y hacían sonar el claxon en lugar de aplaudir en aparcamientos repletos.

Este martes, tanto Biden como Harris tendrán eventos menores durante la jornada electoral y posteriormente se recluirán en su cuartel general en Wilmington (Delaware) a la espera de los primeros resultados oficiales y de ver si es posible declarar un ganador, algo que debido al alto peso del voto por correo no está claro que sea posible.