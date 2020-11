Berlín ve decisivos los comicios en EEUU para definir su papel en el mundo

EFE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU/Archivo

Berlín, 3 nov (EFE).- El titular de Exteriores alemán, Heiko Maas, calificó hoy de "decisivas" las elecciones en Estados Unidos, también en cuanto al papel que quiera desempeñar ese país a nivel internacional, al tiempo que abogó por unas relaciones transatlánticas productivas.

"Es una elección decisiva, también para el papel de Estados Unidos en el mundo, porque independientemente de cuál sea el resultado, hay muchas cuestiones estratégicas que solo podemos y también queremos resolver junto con Estados Unidos", dijo.

En una comparecencia ante la prensa previa a su reunión con la ministra de Exteriores kosovar, Meliza Haradinaj Stublla, Maas subrayó que para ello es necesaria una alianza transatlántica "productiva".

"Queremos un 'new deal' en esta alianza, y estamos dispuestos a invertir en nuestras relaciones para poder abordar en un futuro, y mutuamente, estas cuestiones globales", agregó.

Maas, que deseó a los estadounidenses una jornada electoral "justa, buena y sobre todo pacífica", se refirió asimismo al atentado ayer en Viena y subrayó que contra el terrorismo islamista hay que luchar también a nivel internacional.

"También es un tema importante en nuestra cooperación con nuestros socios estadounidenses y por eso, aunque no solo, miraremos hoy todos con mucho interés hacia Estados Unidos", agregó.

Al mismo tiempo, Alemania mira "conmocionada", pero también con "gran solidaridad" hacia Viena, dijo el ministro, quien señaló que si se confirman las sospechas de que fue un atentado de trasfondo islamista, vuelve a quedar claro una vez más que hay que "enfrentar unidos este odio y este terror".

"El terrorismo islamista es un enemigo de nuestras sociedades libres", que no debe ni logrará dividirlas, dijo.