Bancos negocian multas bajo Trump, en caso que gane Biden

(Bloomberg) -- Bancos gigantes han acumulado más de US$4.000 millones en multas en Estados Unidos, en una ola de acuerdos semanas antes de las elecciones presidenciales. Eso dice mucho sobre una industria que una vez prometió comportarse después de la crisis financiera de 2008, y sobre los riesgos regulatorios que ve en el futuro.

Goldman Sachs Group Inc. recientemente incurrió en un castigo récord por sobornos en el extranjero, bajo un paquete de acuerdos de aproximadamente US$3.000 millones por su papel en el saqueado fondo de inversión 1MDB de Malasia. JPMorgan Chase & Co. resolvió una investigación de manipulación del mercado por más de US$920 millones. Citigroup Inc. fue multado con US$400 millones por no mantener controles de riesgo adecuados.

Para la industria, esa gran cantidad de acuerdos, además de otros, elimina la amenaza de multas más severas si el presidente Donald Trump pierde esta semana y el retador Joe Biden instala reguladores más agresivos que se hagan cargo de las investigaciones activas.

Pero las sanciones también arrojan nueva luz sobre la persistencia de la mala conducta de los profesionales financieros, y los investigadores señalaron que los esquemas en Goldman y JPMorgan comenzaron a gestarse antes de que la crisis de 2008 terminara por completo. Esa es una mancha inoportuna mientras los bancos se preparan para la posible llegada de nuevos alguaciles.

“En la medida en que algunas de las lecciones de la crisis financiera parecen no haberse aprendido, creo que es un problema”, asegura Christopher Wolfe, jefe de cobertura de bancos norteamericanos en Fitch Ratings Inc. “A estas alturas, pensarías que todo el mundo sabe que te pillarán; estas cosas siempre se descubren y siempre habrá consecuencias por ello, pero aún así la gente sigue participando en este comportamiento”.

La mala conducta recurrente no solo antagoniza a los reguladores. Las multas pueden indicar fallas en la gobernanza que pueden pesar en las calificaciones crediticias de los bancos, especialmente en un entorno económico más difícil, escribió Wolfe en un informe la semana pasada. Los inversionistas también se están enfocando cada vez más en asuntos ambientales, sociales y de gobernabilidad, que pueden convertirse en un problema mayor para los bancos independientemente de quién gane las elecciones, dijo Wolfe.

Más acuerdos

Los tres gigantes bancos estadounidenses no son los únicos en haber llegado a acuerdos recientemente. Desde principios de agosto, Deutsche Bank AG, Capital One Financial Corp., Bank of Nova Scotia y Toronto-Dominion Bank también han resuelto investigaciones con multas que se acumulan en cientos de millones de dólares.

Eso coronó un aumento más amplio de las sanciones de Wall Street. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. impuso un récord de US$4.700 millones en multas y órdenes para perder ganancias ilícitas en el año fiscal hasta septiembre, mientras que devolvía más de US$600 millones a inversores perjudicados, dijo en una declaración el lunes. El regulador también ha otorgado US$175 millones a 39 denunciantes, la mayor cantidad en términos de monto en dólares y número de pagos.

Si Trump pierde, más bancos pueden apresurarse a cerrar los casos antes de la posesión de Biden.

“En mi opinión, hay unas cuantas instituciones financieras que pueden intentar llegar a un acuerdo con una Administración saliente de Trump, en lugar de enfrentar lo que podría ser un régimen de aplicación de Biden más agresivo”, dice Elliott Stein, analista sénior de litigios en Bloomberg Intelligence. “Si Trump gana, creo que los casos en curso continuarán a buen ritmo”.

Sin duda, poner fin a una investigación no es solo una cuestión de escribir un cheque. Los arreglos a menudo incluyen acuerdos para revisar los sistemas o controles internos. En algunos casos, como el límite de la Reserva Federal a los activos de Wells Fargo & Co. –los cuales esencialmente limitan el crecimiento del banco–, ese es el enfoque principal.

En última instancia, la remediación puede durar años y costar 12 veces tanto como una multa inicial, absorbiendo la atención de la gerencia y otros recursos, según Gabrielle Haddad, fundadora y directora de operaciones de Sigma Ratings, una empresa de datos y análisis de propiedad parcial de Fitch.

“La opinión pública, desde los reguladores hasta los consumidores y los inversores de ESG, se está volviendo mucho menos tolerante con los delitos financieros y la mala conducta”, dice Haddad. “Va a haber una mayor presión sobre los bancos y las empresas” para gestionar los riesgos no financieros que pueden tener graves consecuencias económicas, afirma.

Los bancos pueden ganar algo de crédito si adoptan una postura más dura sobre las irregularidades con medidas internas, según Stein. Goldman, por ejemplo, ha dicho que recortará el pago para ciertos líderes actuales y anteriores, incluidos su director ejecutivo, David Salomon, y su predecesor, Lloyd Blankfein.

“Los casos atroces resultan en multas severas sin importar qué Administración, pero cuanto más puedan hacer los bancos por su cuenta para administrar castigos, como con las recuperaciones, más indulgencia pueden obtener del gobierno”, dice Stein.

Nota Original:Banks Pile Up Fines Under Trump, Casting Light on Misconduct (1)

