Bad Bunny, Residente y PJ Sin Suela piden el fin del bipartidismo en P.Rico

El cantante Bad Bunny. EFE/José Méndez/Archivo

San Juan, 3 nov (EFE).- Los artistas de música urbana Bad Bunny, Residente y PJ Sin Suela pidieron a los puertorriqueños que este martes están convocados a las urnas en elecciones generales, que apuesten por nuevas opciones y acaben con el bipartidismo de décadas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

El puertorriqueño Bad Bunny recurrió a su cuenta en la red social de twitter para señalar "haz que este día complete su misión mañana!!! Hemos crecido y aprendido como pueblo!!! Somos muchos los que queremos un rumbo nuevo para PR. Hagamos historia una vez más PUERTO RICO!! MAÑANA NI ROJOS NI AZULES!!! YA BASTA!!!".

Bad Bunny se refería al color azul que es la seña de identidad del PNP y al rojo, la del PPD, los únicos partidos que durante décadas se han repartido el gobierno de la isla caribeña.

Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, acompañó la publicación con una foto de una manifestación multitudinaria en el verano de 2019 para exigir la dimisión del antiguo gobernador Ricardo Rosselló por el escándalo del chat de sus colaboradores íntimos que salió a la luz en esa fecha.

Bad Bunny cerró la publicación con la frase "TERMINEMOS LO QUE EMPEZAMOS", que es la utilizada en la campaña electoral por la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, un partido fundado en 2019 que supone un soplo de aire fresco para el panorama político de la isla caribeña.

RESIDENTE PIDE QUE NO SE VOTE NI POR EL PNP NI POR EL PPD

El rapero puertorriqueño Residente recurrió a su cuenta de Instagram para pedir también a la población que no vote ni por el PNP que gobierna la isla, ni por la oposición del PPD.

En su publicación, Residente aparece con un perro y en el montaje el animal habla y dice "no voten ni por los rojos ni por azules", además de pedir a la población que "vote inteligentemente".

"Aquí estoy con lucho", dijo el artista antes de presentar al perro que habla en boca de Residente para pedir el fin del bipartidismo en la isla caribeña que se prolonga desde hace décadas.

Residente, hace pocos días, había aparecido con Manuel Natal, aspirante a la alcaldía de San Juan por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), uno de los dos nuevos partidos en las elecciones generales que se celebran hoy.

Bad Bunny también había expresado su apoyo a Manuel Natal.

"San Juan pega con Manuel Natal", había escrito Bad Bunny en su cuenta de Twitter.

El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela también se unió a quienes piden el final del bipartidismo y señaló en las redes sociales "¡VAMOS A SALIR A VOTAR! Por la corrupción, por la ineptitud, por el maltrato, por las muertes... Porque ya no aguantamos más de los mismos dos partidos que nos llevan ahogando y exprimiendo por décadas. NO VOTES POR EL PNP Y EL POPULAR. ¡El cambio ES YA Puerto Rico!", destacó.

OTROS ARTISTAS YA HABÍAN MOSTRADO SU POSTURA

Aunque las manifestaciones de estos artistas se produjeron en las últimas horas, Residente, su hermano, el músico y productor musical Eduardo Cabra, y el artista urbano Brray, entre otros, se sumaron a otros artistas locales que expresaron en los últimos días sus posturas políticas de cara a las elecciones generales de hoy.

Bad Bunny comenzó a expresarse públicamente sobre política en Puerto Rico cuando se unió, junto a otros destacados artistas, como Ricky Martin, Residente, Tommy Torres y Sie7e, entre otros, a las manifestaciones del verano de 2019 para exigir la salida del entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló.

Estas manifestaciones, a su vez, provocaron que los artistas reclamaran "un cambio" en la dirección de la isla.