Austria.- Austria ve "claros indicios" de que el responsable del atentado de Viena "simpatizaba" con Estado Islámico

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, ha informado este martes de que hay "claros indicios" de que los responsables del "ataque terrorista" en el centro de Viena tuvieran vínculos con Estado Islámico, aunque no ha querido dar más detalles al estar la investigación en curso.



"Hay claros indicios de que se trata de una persona radicalizada que se siente particularmente apegada a Estado Islámico", ha dicho Nehammer, quien también ha señalado que entre los tres fallecidos que ya se han registrado no está ningún agente de la Policía, tal y como se especuló en un principio.



Nehammer también ha informado de "numerosos registros domiciliarios" y de "varios arrestos", aunque no puede confirmar todavía si el ataque fue cometido por varios responsables, según ha contado la prensa local.



"Austria ha sido una democracia fuerte durante 75 años, moldeada por valores básicos como la tolerancia y el Estado de derecho. El ataque ha sido contra los valores democráticos austriacos. ¡No lo vamos a tolerar!", ha expresado Nehammer durante la última sesión informativa.



El lunes por la noche tuvo lugar un ataque terrorista cometido en hasta seis puntos del centro de la capital austriaca y que se ha saldado hasta el momento con tres fallecidos y una quincena de heridos.



La Policía de Viena trasladó que, alrededor de las 20.00 horas, se registraron varios disparos en el área de Seitenstettengasse, aunque los ataques se produjeron en hasta seis puntos distintos de la capital.



Los atacantes, de los que no se sabe el número exacto, portaban armas de largo alcance. Uno de ellos ha sido abatido y la Policía cree que al menos otro más sigue en paradero desconocido.



El propio alcalde de la ciudad, Michael Ludwig, reveló que el sospechoso abatido estaba "muy bien preparado", como demuestra el fusil de asalto semiautomático, la pistola y el machete que acarreaba cuando fue neutralizado. Sin embargo, ha puntualizado que el cinturón de explosivos que portaba era falso.



Como ya hicieran a lo largo de la noche, desde el Gobierno y la Policía austriaca se ha pedido a los ciudadanos que no difundan imágenes y fotografía de lo ocurrido, para no "confundir", ni "desinformar" a la población y ha insistido también en que permanezcan en sus hogares para así facilitar la labor de las autoridades.



En ese sentido, Nehammer ha vuelto a recordar que los estudiantes están exentos de acudir a las escuelas y centros educativos de la capital. El centro de la ciudad ha sido declarado 'zona roja' y ha sido sitiado por un millar de agentes de la Policía y el Ejército, ha informado el diario austriaco 'Der Standard'.