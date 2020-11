30/04/2019 Argelia.- Reducida una de las condenas contra los ex primeros ministros Ahmed Uyahia y Abdelmalek Sellal por corrupción. Un tribunal de Argelia ha reducido en apelación las condenas a penas cárcel contra los ex primeros ministros Ahmed Uyahia y Abdelmalek Sellal, que han sido sentenciados en varios casos por corrupción abiertos tras la salida del poder del histórico expresidente argelino Abdelaziz Buteflika en abril de 2019. POLITICA INTERNACIONAL Arslane Bestaoui



Un tribunal de Argelia ha reducido en apelación las condenas a penas cárcel contra los ex primeros ministros Ahmed Uyahia y Abdelmalek Sellal, que han sido sentenciados en varios casos por corrupción abiertos tras la salida del poder del histórico expresidente argelino Abdelaziz Buteflika en abril de 2019.



El tribunal de Argel ha sentenciado a Uyahia y Sellal a penas de ocho años de cárcel en un caso contra el empresario Alí Haddad, antiguo jefe de la patronal argelina, quien ha sido condenado a doce años de prisión, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS.



El fallo ha llegado tras la apelación de los veredictos emitidos en julio contra estas tres personas. Hadad fue sentenciado a 18 años de prisión, mientras que los ex primeros ministros recibieron penas a doce años de cárcel.



Por otra parte, Hadad fue condenado a pagar ocho millones de dinares (unos 55.000 euros), mientras que Uyahia y Sellal fueron sentenciados a pagar una multa de un millón de dinares (cerca de 6.870 euros). En el caso han sido juzgados también los exministros Abdesalem Buchuareb, Amar Ghul, Mehdyub Beda, Abdelghani Zaalane y Yucef Yusfi, quienes igualmente se enfrentan a diversas penas de cárcel.



El caso contra Hadad y el resto de acusados giraba en torno a la malversación de 135.000 millones de dinares argelinos (alrededor de 927,5 millones de euros) del Tesoro. Haddad fue interceptado por las autoridades a finales de marzo de 2019 en el puesto fronterizo de Um Tbul, cuando aparentemente intentaba abandonar el país en medio de las protestas contra Buteflika, quien entonces continuaba aún en el cargo.



Numerosos empresarios y personas cercanas a Buteflika han sido detenidos desde su salida del poder. La Justicia ha asegurado que trabaja de forma independiente y sin recibir órdenes, si bien estos procesos no han satisfecho las demandas de los manifestantes que provocaron la caída del exmandatario.