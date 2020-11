AMP2.- Austria.- Al menos cuatro muertos en un atentado islamista en Viena

El ministro del Interior dice que el terrorista abatido era simpatizante de Estado Islámico y no aclara si participaron más personas en el ataque



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Al menos cuatro civiles han muerto en Viena como consecuencia de un atentado perpetrado el lunes por la noche por "al menos un terrorista islamista", según ha informado en rueda de prensa el ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer.



El titular de Interior ha confirmado que el terrorista ha sido abatido a tiros por agentes de las fuerzas de seguridad austriacas y ha señalado que era "un simpatizante de Estado Islámico". Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a la agencia de noticias austriaca APA que se han realizado varios registros domiciliarios relacionados con "el autor" del ataque y que varias personas han sido detenidas.



Las autoridades austriacas no han aclarado si el terrorista abatido tenía cómplices. Un portavoz del Ministerio del Interior, Harald Soros, ha explicado a la misma agencia de noticias que las autoridades creen que podría haber cuatro personas directamente implicadas en el atentado.



Nehammer ha informado de "numerosos registros domiciliarios" y de "varios arrestos", aunque no ha podido concretar si el atentado ha sido obra de varias personas.



"Austria ha sido una democracia fuerte durante 75 años, moldeada por valores básicos como la tolerancia y el Estado de derecho. El ataque ha sido contra los valores democráticos austriacos. ¡No lo vamos a tolerar!", ha subrayado Nehammer.



El atentado en Viena tuvo lugar el lunes por la noche y se desarrolló en hasta seis puntos del centro de la capital austriaca, dejando un balance de tres muertos y más una decena de heridos, seis de ellos de carácter grave. Este martes, las autoridades han confirmado la muerte de una mujer que estaba herida grave, con lo que el balance se eleva a cuatro víctimas mortales, dos mujeres y dos hombres.



El portavoz de la Secretaría de Salud de Viena, Christoph Mierau, ha informado de que la situación del agente de Policía herido en el ataque, de 28 años, sigue siendo "crítica" aunque permanece "estable", tras recibir varios disparos mientras realizaba labores de vigilancia de una sinagoga de la capital.



La Policía de Viena trasladó que, alrededor de las 20.00 horas, se registraron varios disparos en el área de Seitenstettengasse, aunque hubo otros cinco puntos distintos de la capital afectados por el atentado, obra de uno o varios atacantes que portaban armas de largo alcance.



El propio alcalde de la ciudad, Michael Ludwig, ha revelado que el sospechoso abatido estaba "muy bien preparado", como demuestra el fusil de asalto semiautomático, la pistola y el machete que llevaba cuando fue neutralizado. Sin embargo, ha puntualizado que el cinturón de explosivos que tenía era falso.



Como ya hicieran a lo largo de la noche, desde el Gobierno y la Policía austriaca se ha pedido a los ciudadanos que no difundan imágenes y fotografía de lo ocurrido, para no "confundir" ni "desinformar" a la población y ha insistido también en que permanezcan en sus hogares para así facilitar la labor de las autoridades.



En ese sentido, Nehammer ha vuelto a recordar que los estudiantes están exentos de acudir a las escuelas y centros educativos de la capital. El centro de la ciudad ha sido declarado 'zona roja' y ha sido sitiado por un millar de agentes de la Policía y el Ejército, ha informado el diario austriaco 'Der Standard'.