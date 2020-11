AMP.- Afganistán.- Afganistán atribuye a los talibán el atentado que dejó 19 muertos en la Universidad de Kabul

05/09/2020 Reunión de altos cargos talibán afganos con el representante civil de la OTAN en Afganistán POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN TWITTER SUHAIL SHAHIN



El vicepresidente primero de Afganistán, Amrulá Salé, ha atribuido este martes a los talibán afganos la autoría del atentado que el lunes acabó con la vida de 19 personas en el interior de la Universidad de Kabul y ha asegurado que la reivindicación por parte de Estado Islámico es "falsa", según ha informado la cadena de televisión local Tolo TV.



En una reunión con altos cargos de seguridad, Salé ha dicho que las armas utilizadas por los milicianos que perpetraron el atentado no coinciden con las armas mostradas en el mensaje de reivindicación de Provincia del Jorasán, la filial afgana del grupo terrorista Estado Islámico.



Además, ha subrayado que los dos hombres que aparecen en ese mensaje no se parecen a los "terroristas" que participaron en el atentado contra el centro universitario de la capital afgana y ha asegurado que las fuerzas de seguridad encontraron una bandera de los talibán en una caja que pertenecía a los "terroristas" que llevaron a cabo el atentado.



En este sentido, ha señalado que las últimas palabras que los milicianos que perpetraron el ataque escribieron en las paredes de las aulas fueron "larga vida a los talibán". El vicepresidente primero de Afganistán ha hecho hincapié en que los milicianos actuaron de la misma forma que han atacado en numerosas ocasiones anteriores los talibán afganos.



"La declaración atribuida a Daesh no puede nunca absolver a los talibán por este acto oscuro e inhumano", ha subrayado. Asimismo, ha dicho que entre los 40 heridos hay dos que se encuentran en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.



Por su parte, el portavoz de los talibán afganos, Zabihulá Muyahid, ha rechazado las acusaciones del primer vicepresidente afgano y ha criticado que esté difamando al movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar.



El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha condenado el "horrendo" ataque contra la universidad y ha argumentado que "este ataque bárbaro no es una oportunidad para que el Gobierno y los talibán se marquen puntos entre ellos". "Hay un enemigo común", ha subrayado.



"Negar a Estado Islámico y otros terroristas el espacio para llevar a cabo estos actos inhumanos. Unirse por la paz, encontrar un camino a un alto el fuego y acelerar un acuerdo político. Estos pasos serían la respuesta correcta a esta barbarie inenarrable", ha manifestado a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha incidido en que "los terroristas responsables (del ataque) no sólo están contra la educación, sino que están a favor de la ignorancia". "Quieren fomentar el caos y la estabilidad, el terror y la pobreza. Se oponen y temen la paz, mientras buscan un estado de guerra permanente", ha zanjado.



A las condenas se ha sumado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien se ha pronunciado "con firmeza" contra "el horrible ataque" y ha trasladado sus "profundas simpatías" a los familiares de las víctimas.



"Este espantoso ataque, el segundo en diez días contra una instalación educativa en Kabul, es también un ataque contra el derecho a la educación", ha dicho, antes de pedir "que los responsables rindan cuentas". "La ONU está con el pueblo y el Gobierno de Afganistán en apoyo a sus aspiraciones de paz", ha señalado, tal y como ha señalado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.



MUESTRAS DE SOLIDARIDAD



Este martes, decenas de ciudadanos y representantes de organizaciones civiles se han manifestado en la capital afgana para protestar por el atentado contra la universidad, con pancartas en las que han exhibido mensajes como "Muerte a los talibán, muerte a los terroristas y muerte a los que apoyan al terrorismo", según informa la agencia de noticias Jaama.



En la ciudad de Gardez, en la provincia de Paktiya, en el este del país, se han concentrado cientos de estudiantes en solidaridad con sus compañeros atacados de la Universidad de Kabul y para exigir el fin de los atentados contra los centros universitarios y educativos, según la cadena Ariana.



La Presidencia de Afganistán anunció el lunes que durante la jornada del martes se guardaría un día de luto a nivel nacional en conmemoración a las víctimas y ha agregado que durante la jornada las banderas ondearán a media hasta en el país y en todas las legaciones diplomáticas en el extranjero.



"Trasladamos un mensaje muy claro a todos los grupos terroristas, incluidos los talibán, de que estos actos de terrorismo y estas atrocidades nunca disuadirán la determinación de la gran nación afgana para un Afganistán pacífico, estable y floreciente", dijo el mandatario afgano, Ashraf Ghani.



El 24 de octubre murieron cerca de 30 personas, la mayoría de ellas estudiantes, en un atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico en un instituto de la capital del país. Los talibán se desvincularon también del ataque contra el centro.



En 2016, al menos 16 personas murieron en un ataque en la Universidad Americana de Afganistán en Kabul, que comenzó con la explosión de un coche bomba provocada por un terrorista suicida y con la entrada de varios milicianos más que atacaron el centro educativo con armas automáticas.



NUEVO ATENTADO EN KUNDUZ



En otro orden de cosas, un puesto de control de las fuerzas de seguridad en la provincia de Kunduz (norte) ha sido objetivo de un atentado suicida con coche bomba a primera hora del día, tal y como ha confirmado el Ministerio de Defensa, que no se ha pronunciado por el momento sobre víctimas.



El Ministerio ha señalado en un comunicado que el atentado ha sido perpetrado en el distrito de Imam Sahib, escenario en los últimos meses de varios ataques de los talibán, presentes y muy activos en la zona, después de que los soldados interceptaran el vehículo en la entrada al puesto.



Asimismo, ha manifestado que un grupo de hombres armados ha abierto fuego contra las fuerzas de seguridad tras la explosión y ha agregado que varios de los asaltantes han muerto y otros se han dado a la fuga tras los combates. Por último, ha recalcado que las fuerzas afganas controlan la zona.



Por ahora ningún grupo se ha pronunciado para reclamar la autoría de lo sucedido. A pesar del proceso de diálogo con el Gobierno y del acuerdo de paz firmado el 29 de febrero con Estados Unidos, los talibán se niegan a declarar un alto el fuego y han aumentado los ataques contra las fuerzas de seguridad afganas en los últimos meses.



Asimismo, los talibán han acusado a Estados Unidos de violar el histórico acuerdo de paz del 29 de febrero con sus bombardeos, si bien Washington ha destacado que actúa en línea con el mismo y en defensa de las fuerzas de seguridad, al tiempo que ha criticado a los talibán por su incremento de los ataques en el país.



En este sentido, Khalilzad se mostró la semana pasada "decepcionado" por el aumento de la violencia en el país y advirtió de que "la ventana para lograr un acuerdo político no estará abierta para siempre". "La intransigencia y la negativa a abandonar la enemistad, aceptar a los conciudadanos y lograr un acuerdo sobre una fórmula para la cooperación y competición política sostienen la guerra", dijo.