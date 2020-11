América Latina conmemora un Día de Muertos marcado por la pandemia de covid-19

SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO2 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de izquierda a derecha del interior de un mercado de flores2. Plano medio de flores de cempasuchil, tradicionales del Día de muertos3. Plano general de la policía montada fuera de un cementerio, cerrado por la pandemia4. Plano general de la policía fuera del cementerio5. Primer plano del cementerio cerrado6. Plano general del Panteón Civil de Dolores7. Plano general de tumbas en el cementerio 8. SOUNDBITE 1 - Ivan Rodriguez, residente de Ciudad de México (hombre, 42 años, español, 11 seg.): "Es nostálgico no ir a recordar a nuestros muertos, a las personas que están en esos espacios y no poder limpiar sus tumbas, estar con ellos conviviendo en este día, es una nostalgia." 9. Plano de apoyo: Plano medio de flores SAO PAULO, BRASIL2 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano medio de distribución de alcohol en gel en la entrada del cementerio de Vila Formosa de Sao Paulo11. Plano general de gente en el cementerio12. Plano medio de gente limpiando una tumba13. Plano general de personas visitando el cementerio14. Plano medio de personas arreglando una tumba15. Imágenes aéreas del cementerio 16. SOUNDBITE 2 - Claudionor da Gloria, visitó la tumba de su esposa (hombre, 60 años, portugués, 15 seg.): "Cada año venimos el Día de Muertos, también vengo cada tres meses a hacer manutención. Es muy bonito donde está ella, venimos con mucho amor y cariño para hacer una oración por ella y todos nuestros seres queridos." "Todo ano no (...) de Finados a gente vem, né. Aí de três em três meses eu venho aqui fazer manutenção, né. Tanto é que tá bonitinho onde ela tá (tumba da esposa, ed). A gente vem com muito com muito amor e carinho, fazer uma oração por ela e para todos os entes queridos." 17. Plano de apoyo: Plano medio de un hombre junto a las tumbas 18. Plano de apoyo: Plano medio de flores en una tumba SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA1 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano general de personas con un cometa gigante durante el Festival de Barriletes Gigantes en Santiago Sacatepéquez20. Plano general de un cometa gigante en el cielo21. Plano medio de personas volando un cometa gigante durante el Festival de Barriletes Gigantes en Santiago Sacatepéquez 22. SOUNDBITE 3 - Natali Culajay, “reina maya” (mujer, español, 13 seg.): "Por medio del barrilete, al momento de elevarlo, se transmite cierta comunicación con los vivos y muertos, ya que es un mensaje que nosotros, vivos, mandamos a nuestros seres queridos que ahora están en el más allá." 23. Plano general de personas con un cometa gigante durante el Festival de Barriletes Gigantes en Santiago Sacatepéquez SUMPANGO, GUATEMALA1 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 24. Plano general de una fogata25. Plano medio de una ceremonia26. Plano general de gente con mascarilla junto a los cometas gigantes27. Plano general de gente con mascarilla junto a los cometas gigantes del tradicional Festival de Barriletes Gigantes28. Plano medio de un hombre construyendo un cometa gigante 29. Primer plano de un hombre construyendo un cometa gigante