Alba Díaz desmiente, con sentido del humor, los rumores de su embarazo

Una fotografía desde un ángulo que no la favorecía demasiado - al llevar la cazadora atada a la cintura - hizo que numerosos seguidores de Alba Díaz se preguntasen si la hija de Vicky Martín Berrocal estaba embarazada por primera vez. Una cuestión que, lejos de ofenderle, la influencer se ha tomado con sentido del humor y ha desmentido con la cercanía y la simpatía que la caracteriza a través de su cuenta de Instagram: "Pero vamos a ver. Como ya sabéis me encanta la comida, pero de ahí a estar embarazada hay un rato jajajaja el día que lo esté estaré casada y tendré una edad. Podéis seguir esperando. Gracias por llamarme gordita! Os amo!".



Y es que Alba, que está a punto de cumplir 21 años, está completamente centrada en sus estudios de Business & Communications, que cursa en la prestigiosa Universidad College for International Studies y que, si todo va bien, concluirá el próximo verano. La hija de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal compagina su formación universitaria con su trabajo de influencer. La joven cuenta cada día con más seguidores en sus redes sociales y, además, se ha convertido en un reclamo para las marcas gracias a su naturalidad y su frescura, representando a una chica real de su edad.



En cuanto al amor, por el momento - y que sepamos - Alba está disfrutando de su soltería después de una larga relación con Javier Calle, con quien hace unos meses intentó darse una segunda oportunidad que, desafortunadamente, tampoco funcionó. Así que, quienes querían ver a la influencer presumiendo de barriguita de embarazada tendrán, como bromea la propia hija de "El Cordobés", "seguir esperando".