Afganistán.- El Gobierno de Afganistán atribuye a los talibán el atentado que dejó 19 muertos en la Universidad de Kabul

El primer vicepresidente de Afganistán, Amrulá Salé, ha atribuido a los talibán afganos la autoría del atentado que el lunes acabó con la vida de 19 personas en el interior de la Universidad de Kabul y ha asegurado que la reivindicación por parte de Estado Islámico es "falsa", según informa la cadena de televisión local Tolo.



En una reunión con altos cargos de seguridad, Salé ha dicho que las armas utilizadas por los milicianos que perpetraron el atentado no coinciden con las armas mostradas en el mensaje de reivindicación de Provincia del Jorasán, la filial afgana del grupo terrorista Estado Islámico.



Además, ha subrayado que los dos hombres que aparecen en ese mensaje no se parecen a los "terroristas" que participaron en el atentado contra el centro universitario de la capital afgana y ha asegurado que las fuerzas de seguridad encontraron una bandera de los talibán en una caja que pertenecía a los "terroristas" que llevaron a cabo el atentado.



En este sentido, ha señalado que las últimas palabras que los milicianos que perpetraron el ataque escribieron en las paredes de las aulas fueron "larga vida a los talibán". El primer vicepresidente de Afganistán ha hecho hincapié en que los milicianos actuaron de la misma forma que han atacado en numerosas ocasiones anteriores los talibán afganos.



"La declaración atribuida a Daesh no puede nunca absolver a los talibán por este acto oscuro e inhumano", ha subrayado. El primer vicepresidente afgano ha dicho que el atentado se ha saldado con 19 víctimas mortales y 40 heridos, de los cuales dos están en estado crítico.



Por su parte, el portavoz de los talibán afganos, Zabihulá Muyahid, ha rechazado las acusaciones del primer vicepresidente afgano y ha criticado que esté difamando al movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar.



Este martes, decenas de ciudadanos y representantes de organizaciones civiles se han manifestado en la capital afgana para protestar por el atentado contra la universidad, con pancartas en las que han exhibido mensajes como "Muerte a los talibán, muerte a los terroristas y muerte a los que apoyan al terrorismo", según informa la agencia de noticias Jaama.



En la ciudad de Gardez, en la provincia de Paktiya, en el este del país, se han concentrado cientos de estudiantes en solidaridad con sus compañeros atacados de la Universidad de Kabul y para exigir el fin de los atentados contra los centros universitarios y educativos, según la cadena Ariana.



El 24 de octubre murieron cerca de 30 personas, la mayoría de ellas estudiantes, en un atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico en un instituto de la capital del país. Los talibán se desvincularon también del ataque contra el centro.



En 2016, al menos 16 personas murieron en un ataque en la Universidad Americana de Afganistán en Kabul, que comenzó con la explosión de un coche bomba provocada por un terrorista suicida y con la entrada de varios milicianos más que atacaron el centro educativo con armas automáticas.