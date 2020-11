Abren los colegios electorales en Puerto Rico para las elecciones generales

Personal de colegios electorales prepara las cajas de los votos anticipados el 30 de octubre de 2020, en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. EFE/Thais Llorca

San Juan, 3 nov (EFE).- Los colegios electorales de Puerto Rico abrieron este martes sus puertas a las 09.00 hora local (13.00 GMT) para las elecciones a gobernador, representante ante Washington, legisladores, alcaldes y una consulta, separada y no vinculante, sobre si seguir siendo un estado libre asociado o un estado de EE.UU.

Unos 2,3 millones de puertorriqueños están convocados a las urnas en unas elecciones en que las encuestas dan un resultado muy ajustado para gobernador entre Pedro Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), y Carlos Alteri, del Partido Popular Democrático (PPD).

Detrás de ellos se encuentran Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); César Vázquez, de Proyecto Dignidad, y el candidato independiente Eliezer Molina.

Los colegios electorales tienen previsto cerrar a la 17.00 hora local (21.00 GMT) y los votantes tendrán cuatro papeletas para elegir sus opciones.

Los electores deberán ir a los centros de votación con mascarilla y manteniendo la distancia física.

El reparto del material electoral ha transcurrido en la mañana de hoy sin mayores problemas.

El máximo órgano electoral, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene la obligación, según el Código Electoral, de ofrecer resultados preliminares a las 22.00 hora local (02.00 GMT del miércoles) y este miércoles a las 06.00 hora local (10.00 GMT).

El presidente de la CEE, Francisco Rosado, ha asegurado que "si vamos o no vamos a tener una noción de quién va a ganar, va depender de la ventaja del candidato o la candidata".

La certificación de los resultados finales tendrá lugar al final del escrutinio general, que está previsto comience el 9 de noviembre.

Las encuestas preven que la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU, Jenniffer González, repita cuatro años más.

En cuanto a la consulta del SÍ o NO a la estadidad, la sexta que se celebra, los sondeos dan ganador al sí para que la isla sea un estado de EE.UU.

En estas elecciones tres candidatos se disputan la alcaldía de San Juan (Miguel Romero del PNP, Manuel Natal del MVC y Rossana López del PPD), que hasta ahora está en manos de Carmen Yulín Cruz, quien se hizo conocida por sus enfrentamientos públicos con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el huracán María en 2017.

El huracán causó daños de unos 100.000 millones de dólares.

El votante acude a las urnas tras cuatro años en los que se ha visto afectado por una profundización de la crisis económica, el huracán, terremotos, la dimisión del exgobernador Ricardo Rosselló, la corrupción y la pandemia de la covid-19.