2-6. El Bayern golea tras sufrir en la primera parte

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El Bayern Múnich goleó este martes (2-6) al Salzburgo tras sufrir en el primer tiempo e incluso en parte del segundo, y firmó un triunfo contundente con cuatro dianas en el último cuarto de hora.

La goleada fue exagerada para lo que se vio en el campo, ya que el partido fue bastante equilibrado hasta el minuto 79, cuando Jerome Boateng marcó el tercer gol del Bayern con un remate de cabeza.

El Salzburgo tuvo un buen comienzo, con agresividad e intensidad que parecían una declaración de intenciones y una muestra de que no pensaba amilanarse por el favoritismo del Bayern.

En el minuto 3 hubo una buena llegada que terminó con un remate bloqueado de Szoboszlai. Y en el 4 el Salzburgo abrió el marcador por medio de Mergim Berischa, que batió a Manuel Neuer con un disparo al primer poste tras quedar solo en posición de remate tras un rebote.

El Salzburgo presionaba alto y con agresividad y en cada recuperación de pelota intentaba lanzar ataques rápidos.

El Bayern tardó cerca de 10 minutos en empezar a dar respuesta, pero cuando la dio comenzó a acechar el área del Salzburgo. En el minuto 11, Serge Gnabry tuvo una buena ocasión y Ramahlo salvó sobre la raya cuando Stankovic ya estaba vencido.

En el 13, el VAR dejó sin efecto un penalti ya sancionado contra el Bayern después de que el árbitro revisase las imágenes y considerara que había sido falta de Lucas Hernández y no contra el defensa.

En el minuto 16, el juez de línea le anuló un gol a Gnabry por fuera de fuego. Todo eso apuntaba a que el Bayern estaba apretando, pero en el 17 el Salzburgo tuvo una ocasión para aumentar su cuenta con un remate de cabeza de Ramahlo en un saque de esquina que paró Neuer.

Sin embargo, la presión del Bayern desembocó en el gol del empate que Lewandowski marcó de penalti en el minuto 21. La pena máxima la cometió Mwepu sobre Thomas Müller.

El segundo tanto del Bayern llegó en el minuto 44, cuando Kristensen marcó en propia a puerta al tratar de cortar un centro de Müller que buscaba a Corentin Tolisso.

La primera ocasión de la segunda parte la tuvo el Salzburgo con un remate de Mwepu en el minuto 46 ante el que Neuer reaccionó con una buena parada.

El Bayern tuvo después varias ocasiones para sentenciar, incluido un remate de Kingsley Coman que toco el larguero en el minuto 74, pero el Salzburgo siguió insistiendo y logró el empate a dos en el 66 por medio de Okugawa.

El empate como resultado final estaba dentro de lo posible, incluso no se podía descartar una victoria del Salzburgo, que seguía lanzando ataque rápidos, pero en un saque de esquina lanzado por Kimmich, llegó el gol de Boateng (2-3).

Cuatro minutos después, en el 83, el Bayern marcó el cuarto, un gran gol de Leroy Sané, que fue la sentencia.

Después el Salzburgo ya no tuvo respuesta y Lewandowski, de cabeza en el minuto 88 a centro de Kimmich, y Lucas Hernández, con un remate de zurda en el tiempo añadido, rubricaron la victoria del equipo alemán.

- Ficha técnica:

2 - RB Salzburgo: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Camara, Junozovic (Okugawa, 65), Mwepu, M.Berischa (Ongueme, 76), Szoboszlai; y S.Koita (Okafor, 65).

6 - Bayern: Neuer; Pavard (Sarr, 74), Boateng, Alaba, Hernández; Kimmich, Tolisso (Javi Martínez, 74); Gnabry (Musiala, 90), Müller (Costa, 90), Coman (Sané, 74); y Lewandowski.

Goles: 1-0 (min 4, Berischa), 1-1 (min 21, Lewandowski de penalti), 1-2 (min 44, Kristensen en propia puerta), 2-2 (min 66, Okugawa), 2-3 (min 79, Boateng), 2-4 (min 83, Sané), 2-5 (min 88, Lewandowski), 2-6 (min 93, Hernández)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda) amonestó a Pavard, Camara, Gnabry y Mwepu.

Incidencias: partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en la Red Bull Arena de Salzburgo.